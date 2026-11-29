El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte determinó este domingo ampliar la detención de los 14 deportistas franceses que fueron arrestados tras grabar una campaña publicitaria en el cerro Unita, cuyo acceso está restringido, ya que se ubica el monumento Gigante de Tarapacá.

El tribunal detalló que los deportistas fueron imputados por presuntos daños a un monumento arqueológico y que la audiencia de formalización quedó fijada para el próximo miércoles 2 de diciembre, para recopilar más antecedentes.

De ser condenados por dicho delito, los deportistas se exponen a una pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, además de una multa de entre 50 y 200 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalente a entre $3.622.000 y $14.488.000.

Cabe recordar que los extranjeros fueron detenidos el sábado pasado por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) presentara una denuncia por el ingreso no autorizado al cerro, considerado un bien nacional desde 2019.

El inspector Jorge Cárdenas, de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de Arica, detalló que el ingreso a las cercanías del monumento se produjo el 23 de noviembre.

Asimismo, señaló que las diligencias permitieron identificar a los 14 deportistas que grabaron el spot para la marca de ropa deportiva Shinzo Paris, que ofreció disculpas a través de sus redes sociales tras la indignación que causó el hecho.

“Nuestro error fue creer que la restricción de acceso se aplicaba únicamente a la ladera del cerro donde se encuentra el geoglifo”, señalaron en el texto.