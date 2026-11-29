El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió este domingo a la agenda en materia laboral y la promesa del presidente José Antonio Kast de rendir cuentas sobre los avances del Gobierno en un plazo de 100 días.

En Mesa Central de T13, le preguntaron a Quiroz si era arriesgado que el mandatario prometiera cambios drásticos en 100 días. El titular de Hacienda matizó el alcance de esa promesa.

“No sé cuándo el presidente puede haber dicho exactamente eso, del 11 de marzo. En economía las cosas no ocurren así, en economía van de a poco“, remarcó.

No obstante, señaló que durante el próximo año “vamos a empezar a ver resultados económicos muy relevantes, muy positivos. Los estamos viendo en niveles que la gente hoy día no los ve”.

En esa línea, explicó que “los datos económicos se ven siempre con dos meses de rezago, con algún desfase”.

Por ello, destacó que “el primer número positivo (…) lo van a ver el primero de marzo, cuando vean el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) minero”.

“Ese Imacec es un número positivo. A pesar de que todavía vamos a tener el efecto minero el primer trimestre”, añadió.

Asimismo, aseguró que en marzo “de todas maneras” podrían verse mejores resultados en materia de empleo en el país, tras las altas tasas de desempleo registradas en los últimos días.

“Definitivamente el próximo año. En marzo, de todas maneras. (…) Ahora esto va a ir gradual, de a poco, pero cada mes va a ser mejor que el anterior“, detalló.

“Despedir a un trabajador es más difícil que divorciarse”

Respecto de la agenda legislativa del Ejecutivo en materia de empleo, manifestó que una de sus principales preocupaciones es la judicialización del despido.

“Me preocuparía mucho más y (…) es parte de la agenda, y hay que hacerla real; ahora, habiendo salido de la ley Sala Cuna, me preocupo mucho más de lo que es la judicialización del despido“, indicó.

En opinión del secretario de Estado, “despedir a un trabajador es más difícil que divorciarse. Es complejo. Entonces, la decisión de contratar es una decisión muy compleja, está llena de riesgos“.

“Si no resulta, ¿qué pasa? Si después lo despido o la despido y voy al término de los tribunales y tengo que pagar un aumento de indemnización, etcétera”, argumentó.

En ese sentido, Quiroz señaló que, una vez concluida la discusión sobre el proyecto de Sala Cuna, el Gobierno abordaría los costos de contratación tanto por la vía de cambios en la legislación laboral como a través de los dictámenes de la Dirección del Trabajo.

“Creo que va a estar por ambos lados, pero necesitamos pasar después de haber salido de la ley de Sala Cuna, que es muy relevante y muy importante también, desde luego, entrar de lleno en los temas más medulares del costo de contratación“, agregó.