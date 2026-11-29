El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión del Gobierno de aumentar los precios de los combustibles y aseguró que volvería a adoptar la medida, pese a las críticas que generó, aunque reconoció que la forma en que se comunicó el alza pudo haber sido distinta.

“Volvería a tomarla. El alza internacional iba para largo y no podíamos asumir un costo fiscal continuo superior a 1 punto del PIB teniendo un déficit estructural del 2,8% y compromisos con clasificadoras de riesgo”, afirmó el secretario de Estado en conversación con T13,

Quiroz insistió en que el escenario económico obligaba a tomar una decisión, detallando que mantener el mecanismo de contención de precios habría significado un desembolso adicional para las arcas públicas. “No haberlo hecho habría significado entre US$2.000 y 3.000 millones adicionales de gasto fiscal”, sostuvo.

Pese a defender el fondo de la medida, el titular de Hacienda reconoció que existieron problemas en la manera en que se informó a la ciudadanía. “Probablemente la habría comunicado un poco distinto hoy día. Creo que hubo un error en la comunicación, pero la habría tenido que tomar igual”, señaló.

Sobre los cuestionamientos por las consecuencias económicas del incremento, particularmente por su eventual efecto en el consumo, atribuyó el enfriamiento de la actividad a otros factores, principalmente al desempeño de la producción minera: “Hubo un efecto acotado de un trimestre en el consumo, pero el verdadero enfriamiento de la economía se debió a la caída histórica de entre 9% y 10% en la producción de cobre, retrotrayéndonos a niveles de hace 23 años”.

El ministro también abordó la presión de los transportistas, planteando que las movilizaciones se habrían producido incluso si el Gobierno no hubiese aplicado la medida. “La presión de los camioneros habría ocurrido de todas formas porque el MEPCO solo modera las alzas pero no elimina la tendencia”, afirmó.