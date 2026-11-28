Red Movilidad informó este sábado los servicios que modificarán sus recorridos habituales por los preparativos del Paris Parade, que se realizará este domingo 29 de noviembre en Santiago.

El servicio de transporte público señaló que los desvíos comenzarán la noche de este sábado debido a las labores de montaje de la infraestructura para los globos gigantes que participarán en el desfile.

Cabe recordar que, en su 15.º aniversario, el desfile de globos gigantes recorrerá cerca de tres kilómetros por el eje Providencia-Alameda, desde la avenida Salvador hasta las inmediaciones del Palacio de La Moneda.

¿Qué cortes de tránsito habrá por el montaje de los globos?

En concreto, se contemplan cuatro restricciones de tránsito en el sector de la Plaza de la Aviación, en Providencia, por el montaje y posicionamiento de los globos del Paris Parade 2026.

Desde las 20:00 del sábado hasta las 02:00 del domingo , se segregarán dos pistas de transporte público en la calzada norte de la avenida Andrés Bello, entre Huelén y Arzobispo.

, se segregarán dos pistas de transporte público en la calzada norte de la avenida Andrés Bello, entre Huelén y Arzobispo. Desde las 22:00 del sábado hasta las 02:00 del domingo, se cortará el tránsito en Huelén poniente, en sentido norte-sur. Además, se segregarán dos pistas en la calzada norte de la avenida Providencia, entre Huelén y Arzobispo.

se cortará el tránsito en Huelén poniente, en sentido norte-sur. Además, se segregarán dos pistas en la calzada norte de la avenida Providencia, entre Huelén y Arzobispo. Desde las 02:00 hasta las 08:00 del domingo 29 , se cortará el tránsito en la intersección de la avenida Providencia con Huelén.

, se cortará el tránsito en la intersección de la avenida Providencia con Huelén. Desde las 02:00 hasta las 09:00 del domingo 29, se cortará el tránsito en la avenida Providencia, entre Manuel Montt y Arzobispo.

Revisa los desvíos de recorridos de este sábado

Desvíos de buses por el montaje de los globos del Paris Parade Servicios Cambio en el recorrido 106, 401, 405, 412, 418, 421 y 432N En el regreso, circularán por Manuel Montt, Bilbao y Vicuña Mackenna antes de retomar su recorrido habitual. 406, 407, 426, 503 y 517 En el regreso, circularán por Providencia, Manuel Montt y Vicuña Mackenna antes de retomar su recorrido habitual. 410 (apoyo 590) En el regreso, circulará por Providencia, Monseñor Nuncio, Los Conquistadores y Autopista Costanera antes de retomar su recorrido habitual. B27 Tendrá un retorno anticipado en el sector de Plaza Italia/Puente del Arzobispo.

Mira los desvíos del domingo por el Paris Parade 2026

El domingo 29 de noviembre, entre las 08:00 y las 16:00 horas, habrá desvíos desde la avenida Providencia, a la altura de la Plaza de la Aviación, hasta la Alameda, en el sector de la Plaza Los Héroes.

Desvíos del Paris Parade · Servicios 100, 200 y 300 Servicios Cambio en el recorrido 106 Ida: España → Almirante Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → Grecia.

Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 113 Retorno anticipado: San Ignacio. 116 Retorno anticipado: Bellavista. 125 Retorno anticipado: Toesca. 201 Ida: Rivera → Fermín Vivaceta → enlace con Autopista Central → Autopista Central (salida Toesca) → Manuel Rodríguez → Santa Isabel.

Regreso: Diez de Julio Huamachuco → Manuel Rodríguez → Autopista Central (ingreso por Toesca y salida por Balmaceda) → Fermín Vivaceta → Colón. 201e Retorno anticipado: Santa Isabel → Manuel Rodríguez. 203 Ida: Ismael Valdés Vergara → José Miguel de la Barra → Santa Lucía → Carmen → Diez de Julio.

Regreso: Santa Isabel → Lira → Victoria Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista. 204, 205, 206, 207, 209, 226, 229 y 271 Retorno anticipado: Diez de Julio. 208 Desvío: Santa María. 210I y 210v Ida: España → Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → Portugal → Miguel León Prado.

Regreso: Coquimbo → Portugal → Manuel Antonio Matta → El Parque → Tupper → Plaza Ercilla → Bascuñán Guerrero. 214 Ida: Santa Isabel → Lira → Victoria Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Artesanos.

Regreso: Santa María → Loreto → José Miguel de la Barra → Santa Lucía → Carmen → Diez de Julio Huamachuco. 223 Retorno anticipado: Diez de Julio, Huamachuco. 230 Ida: Avenida La Paz. 301 Ida: Balmaceda → Manuel Rodríguez → Santa Isabel.

Regreso: Diez de Julio → Manuel Rodríguez → San Pablo. 303, 307, 314 y 315e Retorno anticipado: Santo Domingo. 345 Retorno anticipado: España → Sazié. 385 Ida: España → Blanco Encalada → Plaza de Ercilla → Tupper → El Parque → Matta.

Regreso: Matta → El Parque → Tupper → Plaza de Ercilla → Blanco Encalada → Abate Molina.

Desvíos del Paris Parade · Servicios 400, 500, B e I Servicios Cambio en el recorrido 401, 405 y 421 Ida: España → Almirante Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → San Eugenio → Matta Oriente → Antonio Varas.

Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 403 Retorno anticipado: Diez de Julio → Manuel Rodríguez → Santa Isabel. 404 y 424 Retorno anticipado: Alameda → España → Sazié → Abate Molina. 406, 407, 412, 418 y 426 Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio → Rancagua → Antonio Varas.

Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 419, 423 y 481 Retorno anticipado: España → Almirante Blanco Encalada → Abate Molina. 422 Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio.

Regreso: Portugal → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 503 Ida: San Antonio → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.

Regreso: Providencia → Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Bellavista. 504 Regreso: Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo. 505, 508 y 514 Ida: Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.

Regreso: Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo. 513 Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio.

Regreso: Vicuña Mackenna → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 516 y 519 Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → Grecia.

Regreso: Vicuña Mackenna → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda. 517 Ida: San Antonio → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.

Regreso: Providencia → Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Cardenal Caro. 518 Ida: San Martín → Compañía → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay.

Regreso: Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo. B02 y B24 Retorno anticipado: Santa María → Recoleta. B15 Desvío: Bellavista. B27 Ida: Santa María.

Regreso: Del Arzobispo → Bellavista. I09 Retorno anticipado: España → Sazié → Abate Molina.

En tanto, entre las 4:30 y las 17:00 horas de este domingo se consideran los siguientes desvíos para el desinflado de globos en el sector Lord Cochrane, entre Alameda y Alonso de Ovalle: