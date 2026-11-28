Red Movilidad informó este sábado los servicios que modificarán sus recorridos habituales por los preparativos del Paris Parade, que se realizará este domingo 29 de noviembre en Santiago.
El servicio de transporte público señaló que los desvíos comenzarán la noche de este sábado debido a las labores de montaje de la infraestructura para los globos gigantes que participarán en el desfile.
Cabe recordar que, en su 15.º aniversario, el desfile de globos gigantes recorrerá cerca de tres kilómetros por el eje Providencia-Alameda, desde la avenida Salvador hasta las inmediaciones del Palacio de La Moneda.
¿Qué cortes de tránsito habrá por el montaje de los globos?
En concreto, se contemplan cuatro restricciones de tránsito en el sector de la Plaza de la Aviación, en Providencia, por el montaje y posicionamiento de los globos del Paris Parade 2026.
- Desde las 20:00 del sábado hasta las 02:00 del domingo, se segregarán dos pistas de transporte público en la calzada norte de la avenida Andrés Bello, entre Huelén y Arzobispo.
- Desde las 22:00 del sábado hasta las 02:00 del domingo, se cortará el tránsito en Huelén poniente, en sentido norte-sur. Además, se segregarán dos pistas en la calzada norte de la avenida Providencia, entre Huelén y Arzobispo.
- Desde las 02:00 hasta las 08:00 del domingo 29, se cortará el tránsito en la intersección de la avenida Providencia con Huelén.
- Desde las 02:00 hasta las 09:00 del domingo 29, se cortará el tránsito en la avenida Providencia, entre Manuel Montt y Arzobispo.
Revisa los desvíos de recorridos de este sábado
|Servicios
|Cambio en el recorrido
|106, 401, 405, 412, 418, 421 y 432N
|En el regreso, circularán por Manuel Montt, Bilbao y Vicuña Mackenna antes de retomar su recorrido habitual.
|406, 407, 426, 503 y 517
|En el regreso, circularán por Providencia, Manuel Montt y Vicuña Mackenna antes de retomar su recorrido habitual.
|410 (apoyo 590)
|En el regreso, circulará por Providencia, Monseñor Nuncio, Los Conquistadores y Autopista Costanera antes de retomar su recorrido habitual.
|B27
|Tendrá un retorno anticipado en el sector de Plaza Italia/Puente del Arzobispo.
Mira los desvíos del domingo por el Paris Parade 2026
El domingo 29 de noviembre, entre las 08:00 y las 16:00 horas, habrá desvíos desde la avenida Providencia, a la altura de la Plaza de la Aviación, hasta la Alameda, en el sector de la Plaza Los Héroes.
|Servicios
|Cambio en el recorrido
|106
|Ida: España → Almirante Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → Grecia.
Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|113
|Retorno anticipado: San Ignacio.
|116
|Retorno anticipado: Bellavista.
|125
|Retorno anticipado: Toesca.
|201
|Ida: Rivera → Fermín Vivaceta → enlace con Autopista Central → Autopista Central (salida Toesca) → Manuel Rodríguez → Santa Isabel.
Regreso: Diez de Julio Huamachuco → Manuel Rodríguez → Autopista Central (ingreso por Toesca y salida por Balmaceda) → Fermín Vivaceta → Colón.
|201e
|Retorno anticipado: Santa Isabel → Manuel Rodríguez.
|203
|Ida: Ismael Valdés Vergara → José Miguel de la Barra → Santa Lucía → Carmen → Diez de Julio.
Regreso: Santa Isabel → Lira → Victoria Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista.
|204, 205, 206, 207, 209, 226, 229 y 271
|Retorno anticipado: Diez de Julio.
|208
|Desvío: Santa María.
|210I y 210v
|Ida: España → Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → Portugal → Miguel León Prado.
Regreso: Coquimbo → Portugal → Manuel Antonio Matta → El Parque → Tupper → Plaza Ercilla → Bascuñán Guerrero.
|214
|Ida: Santa Isabel → Lira → Victoria Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Artesanos.
Regreso: Santa María → Loreto → José Miguel de la Barra → Santa Lucía → Carmen → Diez de Julio Huamachuco.
|223
|Retorno anticipado: Diez de Julio, Huamachuco.
|230
|Ida: Avenida La Paz.
|301
|Ida: Balmaceda → Manuel Rodríguez → Santa Isabel.
Regreso: Diez de Julio → Manuel Rodríguez → San Pablo.
|303, 307, 314 y 315e
|Retorno anticipado: Santo Domingo.
|345
|Retorno anticipado: España → Sazié.
|385
|Ida: España → Blanco Encalada → Plaza de Ercilla → Tupper → El Parque → Matta.
Regreso: Matta → El Parque → Tupper → Plaza de Ercilla → Blanco Encalada → Abate Molina.
|Servicios
|Cambio en el recorrido
|401, 405 y 421
|Ida: España → Almirante Blanco Encalada → Plaza Ercilla → Tupper → El Parque → Manuel Antonio Matta → San Eugenio → Matta Oriente → Antonio Varas.
Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|403
|Retorno anticipado: Diez de Julio → Manuel Rodríguez → Santa Isabel.
|404 y 424
|Retorno anticipado: Alameda → España → Sazié → Abate Molina.
|406, 407, 412, 418 y 426
|Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio → Rancagua → Antonio Varas.
Regreso: Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|419, 423 y 481
|Retorno anticipado: España → Almirante Blanco Encalada → Abate Molina.
|422
|Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio.
Regreso: Portugal → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|503
|Ida: San Antonio → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.
Regreso: Providencia → Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Bellavista.
|504
|Regreso: Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo.
|505, 508 y 514
|Ida: Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.
Regreso: Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo.
|513
|Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → San Eugenio.
Regreso: Vicuña Mackenna → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|516 y 519
|Ida: Alameda → España → Blanco Encalada → Matta → Grecia.
Regreso: Vicuña Mackenna → Curicó → Tarapacá → Sazié → Abate Molina → Alameda.
|517
|Ida: San Antonio → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay → Rancagua → Antonio Varas.
Regreso: Providencia → Manuel Montt → Bilbao → Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Cardenal Caro.
|518
|Ida: San Martín → Compañía → Merced → Santa Lucía → Diagonal Paraguay.
Regreso: Curicó → Lira → Subercaseaux → José Miguel de la Barra → Loreto → Bellavista → Recoleta → San Antonio → Santo Domingo.
|B02 y B24
|Retorno anticipado: Santa María → Recoleta.
|B15
|Desvío: Bellavista.
|B27
|Ida: Santa María.
Regreso: Del Arzobispo → Bellavista.
|I09
|Retorno anticipado: España → Sazié → Abate Molina.
En tanto, entre las 4:30 y las 17:00 horas de este domingo se consideran los siguientes desvíos para el desinflado de globos en el sector Lord Cochrane, entre Alameda y Alonso de Ovalle:
- 301 regreso por: Diez de Julio, Manuel Rodríguez y San Pablo.
- 509 ida por: Diez de Julio, Manuel Rodríguez y San Pablo.
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