Este viernes, un niño de siete años falleció tras sufrir una asfixia por inmersión durante una actividad de fin de año en Isla de Maipo, región Metropolitana.

El menor acompañaba a sus padres en un paseo de curso del establecimiento vespertino donde su madre estudia.

La Municipalidad de Isla de Maipo confirmó el deceso del menor, identificado como Scarlenns Charles Deris, alumno de primero básico del Liceo Bicentenario Mario Bertero de la comuna.

Según detalló el municipio, el incidente ocurrió en una vivienda particular donde se desarrollaba la actividad. En ese contexto, el niño sufrió una asfixia por inmersión que desencadenó una emergencia.

“Tras ser trasladado hasta el CESFAM de nuestra comuna, el equipo de salud realizó intensas maniobras de reanimación. Pese a todos los esfuerzos desplegados, lamentablemente no fue posible salvar su vida“, agregaron desde la municipalidad.

El municipio manifestó su pesar por lo ocurrido y señaló que dispuso medidas de acompañamiento para los familiares del niño. “Como municipio, hemos activado todos los protocolos de acompañamiento a la familia y lamentamos profundamente esta irreparable pérdida”, indicaron.

“A nombre de nuestro alcalde Juan Pablo Olave, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, solidaridad y respeto a sus padres, familiares, compañeros de curso, comunidades educativas y seres queridos”, cerraron en la misiva.