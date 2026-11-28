El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió este sábado a defender la decisión del municipio de adoptar a Morocho, el perro callejero que protagonizó uno de los rescates más mediáticos tras quedarse atrapado en la ribera del río Mapocho.

En conversación con 24 Horas, Desbordes explicó por qué la municipalidad decidió adoptar a Morocho y convertirlo en el embajador de la tenencia responsable.

“Tomamos una decisión hace unos meses porque tenemos profesionales expertos que nos decían: ‘Mire, no es llegar y dar en adopción a Morocho’“, recalcó.

En esa línea, sostuvo que “él está acostumbrado al río;a veces es un poquito agresivo. Es un error decir: ‘Mira, ya se va a tal casa o se va a un departamento’, él no está acostumbrado a eso”.

Es por ello que señaló que primero se debía “estabilizarlo, había que evaluarlo, había que ver su aspecto sanitario. Aquí se le ha cuidado, se le ha dado alimento, se le ha estado vigilando constantemente para ver su comportamiento”.

“Morocho, que es un perrito que se crió en el río, no estaba para ir a un espacio muy cerrado. Los demás perritos están todos evaluados y están muy bien (…) en condiciones óptimas para ser adoptados”, agregó.

Además, respecto de la Ley Cholito y el debate sobre sus recursos, aseguró que el municipio continuará financiando el programa en caso de que los fondos sean insuficientes.

“El municipio va a poner los recursos, nunca nos va a faltar la plata para poner chip, para esterilización, para las vacunas”, afirmó.