(CNN) – Ante la falta de opciones para mantenerse en el poder, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció este sábado un acuerdo de reparto de poder a su rival Gadi Eisenkot, proponiendo que este ocupara primero el cargo en una jefatura de gobierno rotativa.

En un comunicado publicado en la noche de este sábado en X, Netanyahu afirmó que “la unidad es la necesidad del momento”. Tras sostener que él debería liderar un gobierno de unidad u ocupar el primer turno en la rotación por ser su partido, el Likud, la fuerza mayoritaria en el parlamento, declaró que “dejaría todo de lado” para permitir que Eisenkot fuera el primer ministro inicial.

Netanyahu ejercería como primer ministro alterno, aunque no especificó cuánto duraría el mandato inicial de Eisenkot. Expresó su esperanza de que el Likud y el partido Yashar, liderado por Eisenkot, iniciaran “de inmediato negociaciones genuinas, sinceras y aceleradas, en las que la otra parte también esté dispuesta a hacer concesiones y compromisos similares”. El partido Likud de Netanyahu fue la fuerza más votada en las elecciones del 27 de octubre, pero su coalición quedó muy lejos de alcanzar la mayoría necesaria para gobernar.

Ahora, Eisenkot tiene la iniciativa y se acerca a la formación de un gobierno que podría desplazar al líder que más tiempo ha permanecido en el poder en Israel. Eisenkot dispone de plazo hasta el 20 de diciembre para constituir un ejecutivo —si solicita una prórroga de dos semanas—, pero ha prometido someter un nuevo gobierno a votación parlamentaria tan pronto como la próxima semana.

“La unidad trata sobre el fondo y los valores, no sobre quién obtiene qué puesto o quién ocupa el cargo primero”, declaró Eisenkot el viernes. “El Likud, por su parte, no mostró voluntad de llegar a acuerdos y, durante dos semanas, se negó a poner sobre la mesa una sola propuesta concreta”. Cuestionó si el Likud estaba realmente dispuesto a entablar negociaciones serias “o si solo quería guardar las apariencias y seguir ganando tiempo”.

En respuesta a la declaración de Netanyahu del sábado por la noche, Eisenkot invitó a Netanyahu y a su equipo a iniciar “esta misma noche” unas “negociaciones genuinas y aceleradas sobre las directrices básicas y las cuestiones políticas fundamentales”. Sin embargo, Eisenkot afirmó que hace una semana ya había transmitido una “propuesta detallada” que incluía “concesiones significativas”, a través de lo que denominó un canal secreto, “al cual Netanyahu aún no ha respondido”.

Más tarde, el Likud emitió un comunicado indicando que Netanyahu y Eisenkot habían conversado y acordado reunirse el domingo por la mañana.

Eisenkot ya ha firmado un acuerdo de coalición con el partido derechista Yisrael Beiteinu y con el partido izquierdista Demócratas. Asimismo, mantiene conversaciones de coalición con Judaísmo Unido de la Torá, un partido ultraortodoxo que durante años apoyó a Netanyahu.

Varios aliados políticos de Eisenkot desestimaron de inmediato la declaración de Netanyahu, calificándola de maniobra de distracción destinada a ganar tiempo y adelantarse a los intentos para reemplazarlo. “Basta ya de trucos y artimañas”, declaró en X Yair Golan, líder del partido Los Demócratas. “Netanyahu perdió. Es nuestro deber respetar la voluntad de los votantes y formar un gobierno de cambio y salvación”.

El exprimer ministro Yair Lapid afirmó en X: “La propuesta de Netanyahu es otro engaño evidente de un estafador reincidente que ha traicionado a todos sus socios y ha incumplido todos los acuerdos”. Propuso investir un gobierno encabezado por Eisenkot —sin Netanyahu— y negociar un gobierno de unidad solo después de ese paso.

Sin embargo, Naftali Bennett, otro ex primer ministro que unió fuerzas con Lapid, celebró la declaración de Netanyahu. Calificó la medida como la “decisión correcta” y sostuvo que ahora estaba “prohibido” continuar las conversaciones sobre un gobierno sin Netanyahu. Según una fuente cercana al primer ministro, Bennett participó en deliberaciones internas sobre la declaración de Netanyahu tras mantener conversaciones por separado tanto con el propio mandatario como con su hombre de confianza, Ron Dermer.

La defensa de Bennett de un gobierno de unidad supone un giro sorprendente para un político que, hace apenas unas semanas, empleaba una retórica durísima contra Netanyahu. En una entrevista concedida a principios de octubre al diario israelí Maariv, Bennett afirmó que Netanyahu “es la persona que está destruyendo el Estado de Israel. Es quien nos ha llevado a una guerra civil, a un desastre absoluto; no podremos arreglar el país”.

La vía más directa para que Eisenkot sustituya a Netanyahu sigue dependiendo, en cierta medida, del apoyo de los partidos árabes. En una entrevista emitida este sábado por la noche en el Canal 12 de Israel, se le preguntó a Mansour Abbas —líder del partido árabe Raam— por una propuesta legislativa, impulsada por su propia formación, para crear una comisión estatal de investigación sobre los fallos ocurridos en torno al 7 de octubre de 2023; dicha propuesta define explícitamente a Hamas como una organización terrorista.

Abbas señaló el proyecto de ley y afirmó: “Hamas es una organización terrorista. ¿Acaso no ven que eso es lo que dice ahí? Punto final, asunto zanjado”.

Declarar a Hamas organización terrorista y comprometerse a su desmantelamiento constituye una de las condiciones exigidas por Eisenkot para integrarse en un gobierno; las palabras de Abbas parecen marcar un paso más hacia una posible cooperación.

Gran parte del escepticismo en torno a la disposición de Netanyahu para suscribir un acuerdo de reparto de poder se deriva del último pacto de este tipo en el que participó. Tras las elecciones de 2020, Netanyahu formó un gobierno de unidad con su rival Benny Gantz, ocupando él mismo el cargo de primer ministro en primer lugar. Sin embargo, en lugar de ceder la jefatura del gobierno conforme al acuerdo de rotación, Netanyahu se negó a aprobar un presupuesto estatal, lo que provocó automáticamente la convocatoria de nuevas elecciones y dio al traste con el gobierno antes de que Gantz pudiera asumir el cargo de primer ministro.