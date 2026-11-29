La última edición de la encuesta Criteria reveló un alza en la aprobación del Presidente, que llegó a 26%, siendo este su segundo incremento consecutivo, mientras que la desaprobación bajó cuatro puntos porcentuales.

El sondeo también abordó la percepción sobre los primeros 100 días de Gobierno, la evaluación de figuras políticas en medio del Caso Firmas y el respaldo a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Evaluación presidencial

Según la encuesta, la aprobación presidencial alcanzó el 26%, lo que representa un aumento de tres puntos respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación descendió cuatro puntos y se ubicó en 64%, mientras que un 10% manifestó no saber.

La tendencia muestra una recuperación durante las últimas dos semanas, período en el que el respaldo al mandatario pasó de 18% a 23% y posteriormente al 26%.

Sobre la capacidad del Gobierno para concretar el “cambio radical” anunciado para el próximo 11 de marzo, un 68% de los encuestados considera que la administración es poco o nada capaz de cumplirlo. En contraste, un 22% estima que puede lograrlo bastante o mucho.

Las expectativas frente a esa promesa también reflejan distintas percepciones: un 39% manifestó decepción y un 31% expresó esperanza.

Caso Firmas y ministro Rabat

En el contexto del Caso Firmas, la encuesta registró una caída en la evaluación positiva de los senadores Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic.

Entre julio y noviembre, Castro pasó de 68% a 36%, una disminución de 32 puntos porcentuales, mientras que Vodanovic bajó de 53% a 34%, equivalente a 19 puntos. En ambos casos, los resultados consideran a quienes conocen a las respectivas figuras.

En cuanto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, el respaldo a su destitución descendió de 72% a 64% desde el 15 de noviembre. Entre quienes se identifican con la derecha, un 49% se manifestó a favor de la medida y un 40% en contra.