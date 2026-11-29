A eso de las nueve de la noche, cuando el calor comenzaba a dar tregua en Parque Ciudad Empresarial y después de varias horas de guitarras, Underworld cambió por completo el ambiente de la última jornada de Fauna Primavera.

Karl Hyde y Rick Smith regresaron a Chile después de más de una década de ausencia, con una presentación que convirtió el escenario Vans en una enorme pista de baile. Y aunque a esas alturas del festival el cansancio ya comenzaba a sentirse, los británicos consiguieron que las ganas de seguir bailando fueran mayores.

La oscuridad favoreció enormemente el espectáculo. Entre láseres, humo, luces y proyecciones que por momentos dificultaban distinguir a los propios músicos, el dúo ofreció una de las propuestas audiovisuales más atractivas de la jornada.

Hyde y Smith comenzaron su carrera haciendo música mucho más cercana al rock y al synthpop, antes de encontrar, junto al entonces integrante Darren Emerson, el sonido con el que marcarían buena parte de la década de los 90.

Álbumes como Dubnobasswithmyheadman (1994) y Second Toughest in the Infants (1996) siguen siendo fundamentales para entender cómo la cultura rave consiguió llegar a un público mucho más amplio, sin perder por ello su carácter experimental.

Y había una cosa entretenida en tenerlos dentro de un festival como Fauna Primavera, compartiendo jornada con artistas como Johnny Marr y New Order. Son nombres que, desde distintos lugares, han contribuido a acercar el rock y la música electrónica.

La euforia de Born Slippy

Este año se cumplieron tres décadas del estreno de Trainspotting, la película de Danny Boyle que terminó por instalar a Underworld en la memoria de millones de personas alrededor del mundo.

Born Slippy .NUXX, publicada originalmente en 1995, encontró una segunda vida gracias a su inclusión en la cinta. Desde entonces, pocas canciones han conseguido representar tan bien el espíritu de la música electrónica británica de los 90.

En Santiago bastaron sus primeros acordes para que la energía del público cambiara. La emoción que genera esa melodía, antes incluso de que aparezca la característica voz de Hyde, es algo que vale la pena experimentar en vivo.

Resulta difícil creer que una composición de más de 30 años pueda seguir sonando tan actual. Su larga introducción, la entrada de la percusión y la particular manera en que se van acumulando los sonidos conservan buena parte del impacto que tuvieron en su momento.

Pero reducir a Underworld a su canción más famosa sería bastante injusto. En 2024 publicaron Strawberry Hotel, un álbum que demuestra que, después de décadas de trayectoria, los británicos todavía tienen interés por explorar las posibilidades de la música de baile.

Su paso por Fauna Primavera fue una buena oportunidad para comprobarlo. Más allá de la nostalgia que inevitablemente acompaña a una agrupación de su importancia, lo que ocurrió frente al escenario Vans tuvo mucho más que ver con el disfrute del presente.

Después de todo, es agradable en terminar una larga jornada de festival sin preocuparse demasiado de lo que está ocurriendo sobre el escenario y simplemente dedicarse a bailar. Underworld logró que eso fuera fácil.