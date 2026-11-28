El senador Fidel Espinoza no descartó dejar el Partido Socialista (PS) tras la suspensión de su militancia a raíz de la investigación que abrió el Ministerio Público en su contra por presunta violencia intrafamiliar (VIF).
En conversación con 24 Horas, Espinoza reveló que tendrá “una profunda reflexión en los próximos meses sobre mi futuro político. No me siento cómodo con la forma en que me trataron”.
En esa línea, sostuvo que “esta no es la forma de tratar a alguien que le brindó al PS dos mayorías nacionales. Alguien que logró con su votación arrastrar, por primera vez, a la primera mujer de pueblos originarios que llega al Parlamento. Alguien que ayudó al triunfo de dos senadores como Camilo Escalona y Rabindranath Quinteros”.
Con ello, aludió a la decisión del Tribunal Supremo del partido, que acordó por unanimidad suspender su militancia por 11 meses a raíz de la investigación en su contra. A fines de noviembre, la Fiscalía terminó por archivar provisionalmente la causa.
“Estuve suspendido prácticamente 110 días de mi militancia, en un hecho que se comprobó que nunca existió, que nunca ocurrió. Eso sirvió para el escarnio público y para que saliera la jauría dentro del partido a golpearme”, criticó.
Asimismo, recordó que “hoy tenemos compañeros imputados en este tema (caso Firmas) y no están suspendidos. En el pasado hubo alcaldes que solo fueron suspendidos tras su formalización, ni siquiera imputados. Alcaldes que hoy están privados de libertad producto de hechos de corrupción que cometieron”.
Espinoza reveló, además, que hasta el momento nadie le ha “pedido una disculpa pública para decir: ‘Nos equivocamos’. Nunca estuve imputado, nunca hubo una denuncia en mi contra”.
Así las cosas, manifestó: “No se paga con esa moneda cuando existe ese compromiso con el partido. Me sentí pasado a llevar. El Tribunal Supremo actuó conmigo como una aplanadora. Sin contemplaciones me pasaron las facturas guardadas desde el proceso constituyente y, de forma posterior, por el caso Fundaciones”.
“Mi propia familia me ha instado a hacer una reflexión profunda. No digo que me vaya, pero no lo descarto. No tengo las garantías de que el partido actúe de la misma forma conmigo cuando deba luchar por mi reelección. Cuando un partido no te da esa garantía, debes pensar dos o diez veces antes de tomar una decisión“, añadió.
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