Después de tres días de festival y con el cansancio que inevitablemente comenzaba a sentirse en Parque Ciudad Empresarial, New Order consiguió que todavía quedaran ganas de bailar.

Los británicos fueron los encargados de cerrar Fauna Primavera 2026 este sábado, apenas dos semanas después de su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a Joy Division. Y fue precisamente con una canción de esta última agrupación, Transmission, que dieron inicio a su presentación en Santiago.

Uno de los aspectos más interesantes del concierto fue el protagonismo de las guitarras y la batería, incluso por sobre los sintetizadores. Algo que se pudo apreciar en canciones como Age of Consent, perteneciente a Power, Corruption & Lies (1983), cuya versión en directo tuvo una fuerza especial.

A sus 70 años, Bernard Sumner evidenció algunas dificultades vocales durante la noche. Sin embargo, aquello no impidió disfrutar de un repertorio que dio bastante espacio a los distintos períodos de su trayectoria, pese a las ausencias de Stephen Morris y Gillian Gilbert en esta gira.

De Blue Monday a Love Will Tear Us Apart

Escuchar Ceremony en vivo fue uno de los grandes atractivos de la noche. La canción, compuesta durante los últimos meses de existencia de Joy Division, se convirtió en 1981 en el primer sencillo de New Order y anticipó parte del sonido que los británicos desarrollarían durante los años siguientes.

Por supuesto, uno de los momentos más esperados fue Blue Monday. Después de la presentación de Underworld, volver a bailar con una de las composiciones más importantes de la historia de la música electrónica resultaba una excelente manera de despedir el festival.

También hubo espacio para recordar a Ian Curtis con Love Will Tear Us Apart. Es curioso cómo una canción tan triste sigue siendo capaz de generar tanta alegría entre quienes la escuchan en directo.

Y quizás allí reside buena parte del atractivo de New Order: en esa facilidad para hacer convivir la melancolía con las ganas de bailar.

Con algunos altibajos vocales, pero con un sólido desempeño instrumental y un repertorio difícil de cuestionar, los británicos ofrecieron un buen cierre para una edición de Fauna Primavera que tuvo entre sus grandes protagonistas a algunos de los nombres más importantes de la música alternativa de las últimas cuatro décadas.