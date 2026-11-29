(EFE).- Este domingo, el Ministerio de Salud de Gaza pidió la creación de una comisión internacional “independiente y transparente” que investigue el bombardeo israelí contra una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) Bélgica en la ciudad de Gaza, en el que murieron el viernes dos trabajadores de la organización.

“Atacar centros sanitarios y a trabajadores médicos y humanitarios constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los Convenios de Ginebra, que garantizan la protección de las instalaciones médicas y de su personal, y socava lo que queda de los cimientos del trabajo sanitario y humanitario en la Franja de Gaza”, señaló el ministerio en un comunicado, en el que condenó el ataque “en los términos más enérgicos” y lo calificó de “crimen” contra la atención sanitaria en la Franja.

“Los ataques continuados contra instituciones médicas y humanitarias, pese al carácter humanitario y de socorro de su trabajo, sitúan a la comunidad internacional ante sus responsabilidades legales y morales, lo que exige una actuación urgente que vaya más allá de las meras condenas y declaraciones“, añadió.

Salud pidió a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que actúen de inmediato para proteger los centros sanitarios y a su personal, y que la comisión investigue también los ataques anteriores contra hospitales y clínicas, identifique a los responsables y garantice que rindan cuentas ante la justicia internacional.

Los dos fallecidos eran vigilantes de seguridad de la clínica de MSF. El Ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado y acusó a ambos de pertenecer al brazo armado de Hamás.

Pese a la supuesta tregua vigente desde hace más de un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza, que han matado a al menos 1.720 personas en ese plazo, según el Ministerio de Salud de la Franja.

En total, más de 74.790 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en la que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251.