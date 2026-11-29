La aprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 21,4% durante noviembre, registrando una nueva disminución respecto de la medición anterior, según los resultados de la nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano.

El sondeo mostró que un 66,5% desaprueba la gestión del Mandatario, frente al 67,5% registrado en octubre. En tanto, la aprobación retrocedió 0,7 puntos porcentuales y alcanzó su menor registro en la serie de mediciones.

La encuesta también incluyó una pregunta sobre la credibilidad del jefe de Estado. Ante la consulta “¿Qué tan creíble consideras al presidente José Antonio Kast?”, un 62,2% respondió que lo considera poco o nada creíble. Por otro lado, un 20% lo calificó como medianamente creíble y un 17,9% manifestó que es muy creíble o creíble.

En cuanto a la confianza, los resultados fueron similares: un 62,2% declaró tener poca o ninguna confianza en el Presidente, mientras que un 21,2% expresó una confianza mediana y un 16,6% señaló tener mucha o total confianza.

Confianza en los 100 días y acusación constitucional contra Rabat

El sondeo también consultó por el compromiso del presidente Kast de impulsar resultados en un plazo de 100 días, de cara al primer aniversario de su Gobierno. Frente a esta promesa, un 58,1% de los encuestados manifestó tener poca o ninguna confianza, un 20,5% expresó una confianza mediana y un 21,4% dijo tener mucha confianza o confianza.

Respecto de la utilidad de que el Ejecutivo establezca plazos de este tipo para mostrar resultados, un 60,2% los consideró poco o nada útiles. En contraste, un 21,1% los calificó como muy útiles o útiles y un 18,7% les atribuyó una utilidad intermedia.

Otro de los temas abordados fue la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, presentada en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De cara a la votación prevista para este lunes 30 de noviembre, un 60,8% de los encuestados manifestó respaldar el libelo.

En tanto, un 20,7% dijo no apoyar la acusación y un 18,5% señaló que no sabe. El respaldo mostró una disminución respecto de octubre, cuando un 64,3% había señalado que votaría a favor.

Delincuencia y desempleo entre las principales preocupaciones

En materia económica, un 57,8% de los consultados calificó la situación actual del país como mala o muy mala. Pese a que esta percepción disminuyó cuatro puntos porcentuales respecto de octubre, continúa siendo mayoritaria.

Por otra parte, la delincuencia encabezó la lista de principales problemas del país, con un 41,1% de las menciones, seguida por el desempleo o la cesantía, con un 40,2%. Más atrás se ubicaron la inflación y el alza de precios (29,5%), la economía (27%), la gestión del Gobierno (17,8%), la corrupción (16,5%), la salud (14,8%) y la seguridad pública (14,1%).