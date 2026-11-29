El ministro del Trabajo, Tomás Rau, adelantó este domingo que el Gobierno ingresará un paquete de medidas para reducir la tasa de desempleo, que llegó al 10% en el trimestre agosto-octubre, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Rau confirmó en Estado Nacional de TVN que el paquete incluirá unas 10 o más medidas “pro empleo y pro adaptabilidad laboral” y que el Gobierno lo ingresará la próxima semana o, a más tardar, la subsiguiente.

“Nosotros vamos a ingresar entre la próxima semana o la subsiguiente, a más tardar, un paquete de unas 10 o más medidas que tienen que ver con medidas proempleo y proadaptabilidad laboral, complementarias a lo que ya está”, señaló.

En esa línea, explicó que una de las iniciativas apunta a la “ampliación del contrato de aprendizaje, para que jóvenes puedan aprender en las empresas, que hoy día es muy restrictivo; es solamente hasta los 21 años ingresar el contrato a prueba”.

“Temas también de polifuncionalidad: el mercado laboral ha cambiado, la tecnología, la automatización están haciendo que ciertas ocupaciones de repente queden obsoletas y sean sustituidas por ya sea algoritmos, cierta inteligencia artificial. Entonces hay un paquete de medidas en el que hemos estado trabajando y ya tenemos un articulado”, detalló.

No obstante, aclaró que el paquete de medidas no incluirá la propuesta sobre la indemnización por años de servicio, aunque afirmó que el Gobierno sigue trabajando en ella.

“Esa es una propuesta que estamos trabajando, pero que en este paquete no va a ingresar por distintas razones: Una porque no hay consenso técnico (…) y (porque) afecta a un grupo menor”, explicó.

Así, argumentó que “si uno quiere bajar los costos laborales, ya sea al despido o a la contratación, pasar a un esquema de indemnización a todo evento y no subir los costos, es complejo; significa bajar un poco también los montos por mes. Esos números (…) significan también poner una cotización adicional para juntar esos dineros”.

“Y hoy en día, con una economía decreciendo, con una tasa de desempleo de 10%, consideramos que quizás no es el momento de innovar en esa materia, pero está en estudio”, añadió.

Además, reafirmó que la meta del Gobierno de José Antonio Kast se mantiene en reducir la tasa de desempleo al 6,5%. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esa meta se cumpla”, aseguró.