(EFE – CNN Chile) – La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 14 corredores franceses por presuntamente haber causado daños a un monumento nacional en el desierto de Atacama mientras filmaban una campaña publicitaria para la marca Shinzo París.

El grupo de deportistas fue capturado la noche del sábado, luego de que las autoridades establecieron que ingresaron a la cima del cerro Unita donde se encuentra el Gigante de Tarapacá -geoglifo preincaico con forma humana- vulnerando la restricción de acceso que existe debido a su alto valor patrimonial.

“La revisión de evidencias fílmicas obtenidas desde la Municipalidad de Huara permitieron establecer que el hecho habría ocurrido la mañana del 23 de noviembre, cuando sujetos desconocidos habrían ingresado a este cerro”, explicó el inspector Jorge Cárdenas, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) en Arica.

La investigación permitió identificar y localizar a los presuntos involucrados, que fueron detenidos en la ciudad de Calama, dentro de la Región de Antofagasta donde se encuentra el desierto de Atacama.

Tras la denuncia, la empresa francesa Shinzo París, una cadena de tiendas especializada en zapatillas, ropa deportiva y moda urbana, eliminó de sus redes sociales el video promocional y emitió un comunicado de disculpas.

“Reconocemos que quizás no comprendimos plenamente el significado cultural de este símbolo ni las sensibilidades que rodean su uso“, señalaron.

Además, explicaron que la idea era “incorporar este símbolo a la identidad visual y a las prendas creadas para nuestra aventura, con la intención de rendir homenaje a la región y su patrimonio“.

Posteriormente, la marca sostuvo que sus integrantes desconocían que la prohibición de ingreso comprendía todo el sector y aseguró que no pisaron ni intervinieron el geoglifo, tampoco dejaron basura en el lugar.

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó la ampliación de la detención de los 14 deportistas franceses, quienes permanecerán bajo custodia de la PDI hasta el miércoles 2 de diciembre, cuando se realizará su formalización.

La medida permitirá continuar con las diligencias para establecer si hubo daños en el sitio arqueológico y determinar su eventual magnitud. La inspección en terreno, que contará con especialistas policiales y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), abarcará tanto el área del Gigante de Tarapacá como un sector cercano a las 1.200 hectáreas, donde se encuentran otros 21 sitios patrimoniales.

“Si hay huellas de vehículos o de personas que hayan hecho alteraciones de estos sitios, se podrán determinar a partir de los informes”, declaró Álvaro Gómez Vega, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de daños a monumentos nacionales, contemplado en la Ley 17.288.