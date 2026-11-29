El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle evitó este domingo pronunciarse sobre el desempeño del Gobierno de José Antonio Kast, pero criticó el rumbo del país en los últimos 10 años.

En conversación con Radio Bío Bío desde Puerto Montt, Frei puso el foco en su labor como embajador con misión especial en Asia-Pacífico, cargo para el que fue designado por Kast.

“Sigo abriendo mercados; vengo llegando de la India, donde vamos a cerrar un nuevo tratado. Yo hice el primero hace muchos años. Sigo trabajando en Brasil y en África, porque tampoco tenemos grandes negocios ahí”, destacó.

Asimismo, señaló que en los próximos días viajará a Medio Oriente para abrir nuevos mercados para el país.

“Otro mercado nuevo que vamos a abrir para que Chile siga construyendo, porque Chile tiene que ser independiente y libre”, añadió.

Al ser consultado por la gestión del Gobierno, Frei respondió: “Yo no juzgo a los gobiernos”.

En esa línea, defendió su disposición a colaborar con la actual administración y sostuvo que Chile merece más.

Además, durante su gira por la región de Los Lagos, calificó los últimos 10 años como un período “muy flojo”.