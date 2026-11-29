(EFE).- El ya campeón del mundo de Fórmula Uno, el italiano Andrea Kimi Antonelli, logró este domingo, en el Gran Premio de Catar, su décima victoria de la temporada tras aprovechar el infortunio de su compañero en el equipo Mercedes, el británico George Russell, que lideraba la carrera desde la ‘pole’, pero que perdió la cabeza de carrera tras verse afectado por un trozo de poliestireno incrustado en el fondo plano de su monoplaza.

El británico, que enganchó el elemento publicitario en la segunda curva de la segunda vuelta, comenzó a sufrir daño aerodinámico en su Mercedes y tuvo que parar en la vuelta 35 para retirar el residuo, aunque los mecánicos no pudieron hacerlo por completo, perdió más de diez segundos y fue adelantado por Antonelli.

El italiano aprovechó agazapado para castigar la mala fortuna de Russell, alcanzar la cabeza de carrera y marcar un ritmo demoledor que dejó a Russell a 31.4 segundos y terminó de constatar el dominio incontestable de la escudería alemana en el Circuito Internacional de Lusail.

Óscar Piastri siguió aglutinando buenas sensaciones en este final de temporada y llevó su McLaren a la tercera plaza tras contener al neerlanbdés Max Verstappen (Red Bull) y maximizar una salida perfecta en la que dejó atrás a su compañero, el británico Lando Norris, lastrado inicialmente con tres posiciones tras quedarse clavado en su cajón de salida, aunque selló finalmente la quinta posición.

La sexta y la séptima plaza recayeron en manos del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, que cierran un fin de semana para olvidar de Ferrari y que revivió las rencillas internas entre los dos pilotos en un final de carrera en el que se inició un conato de lucha por la posición que fue rápidamente sofocado por las órdenes de equipo para mantener posiciones. Ni los doce segundos que perdió el monegasco en un mal ‘pit stop’ sirvieron al inglés para ganar el pulso de poder.

Fernando Alonso vivió su enésimo abandono en la vuelta 37 y Carlos Sainz tan solo pudo ser decimoquinto en una carrera anodina para el piloto de Williams, que se mantuvo en tierra de nadie en el Gran Premio de Catar.

La salida de la carrera dejó una sola incidencia que terminó siendo clave en el devenir de las 57 vueltas. En una arrancada kamikaze, Arvin Lindblad no encontró su espacio y terminó en la grava y llevándose a su paso varias publicidades de poliestireno que acabaron en la pista y fueron alcanzadas por Russell en la segunda vuelta.

A pesar de sufrir este incidente en los primeros compases, el británico consiguió instalar un buen ritmo inicial y, atosigado por Andrea Kimi Antonelli, rompió la carrera en la vuelta tres para los intereses de Mercedes, que metió más tres segundos al resto de la parrilla.

La igualdad entre los Mercedes desencadenó en una dura pelea entre Antonelli y Russell en la que tuvo que intervenir el director ejecutivo del equipo, Toto Wolff, para frenar la escalada de tensión y mantener las posiciones en parrilla.

Un extraño coche de seguridad virtual en la vuelta 11 dio un primer vuelco a la carrera tras provocar una doble parada en Mercedes que afectó al italiano por la tardanza y por el tráfico, costándole unos segundos muy valiosos frente al 63, que vio cómo la fortuna le daba más adelante la cruz con el carrusel de problemas derivados de su incidente con el poliestireno.

Con la pelea por la victoria sentenciada desde la vuelta 35, la acción se dirigió al tercer cajón del podio entre Óscar Piastri, Max Verstappen y Lando Norris, que a pesar de probar diferentes estrategias para inquietar a sus rivales, mantuvieron la composición de la clasificación del tercer al quinto puesto. Norris estuvo a segundos de cazar al neerlandés tras apretar con una última tanda tardía con el neumático duro, aunque con más intención que efectividad.

El brasileño Gabriel Bortoleto rascó un punto tras dirigir su Audi a la décima plaza, mientras que su compatriota Rafael Câmara cayó hasta la decimosexta plaza. El argentino Franco Colapinto no recogió frutos de su estrategia de estirar el neumático en la primera tanda y fue decimotercero y el mexicano Sergio Pérez subió hasta la decimoctava posición tras salir último.