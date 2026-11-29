Un hombre argentino de 69 años, imputado por los delitos de abuso sexual infantil y abuso sexual propio, fue extraditado desde Argentina a Chile, luego de ser localizado y detenido en la ciudad de Mendoza. Los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido en la Región de La Araucanía.

El procedimiento fue concretado mediante un trabajo coordinado entre la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Angol, la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile y la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex).

De acuerdo con los antecedentes, los hechos fueron denunciados por la madre de la niña, lo que dio inicio a las diligencias para ubicar al imputado. Durante el proceso, se estableció que el hombre había salido de Chile rumbo a Argentina, por lo que Interpol emitió una notificación azul para dar con su paradero.

El comisario Edgardo del Valle Ortiz, jefe de la OCN Interpol Chile, explicó que “una vez que se denuncian estos hechos, nos abocamos a la ubicación de esta persona, establecemos que habría salido por un paso habilitado en el 2020 en rumbo a Argentina y es por tal motivo que la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago publica una notificación azul con la finalidad de poder establecer cuál es su paradero actual”.

Tras confirmar su ubicación en territorio argentino, se iniciaron las gestiones diplomáticas y judiciales para concretar su traslado a Chile. “Con esa información, ya una vez que las autoridades argentinas establecen que estaría en la Ciudad de Mendoza, se hacen las gestiones diplomáticas y judiciales a fin de proceder a la detención de este sujeto con fines de extradición”, detalló Del Valle.

El comisario destacó además la coordinación entre las policías de ambos países, asegurando que “la cooperación policial internacional entre Chile y Argentina gozan de una salud excelente, son muy buenas, los mecanismos funcionan de buena forma, ambos conocemos cómo es la forma de trabajo entre nuestras instituciones, por lo tanto todos nuestros procesos se realizan de la mejor forma y de manera expedita que es lo que uno pretende en situaciones de esta naturaleza”.

Con su traslado a Chile, el imputado quedó en condiciones de enfrentar el proceso judicial correspondiente por los delitos que se le atribuyen.