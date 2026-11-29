(CNN Español)- El conservador Partido Popular de España (PP) obtendría el mayor número de escaños en unas elecciones generales muy reñidas, pero necesitaría el apoyo del partido de extrema derecha Vox para formar un gobierno viable, según las proyecciones de encuestas de salida.

Una encuesta para la radiotelevisión pública española RTVE, basada en 19.500 entrevistas realizadas durante las últimas dos semanas, indicó que el PP obtendría entre 131 y 136 escaños y Vox, entre 44 y 48. De ser así, los dos partidos juntos obtendrían entre 175 y 184 escaños.

Necesitan 176 escaños para alcanzar la mayoría en el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 escaños.

Se pronosticó que el izquierdista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha estado en el poder durante los últimos ocho años, obtendría entre 119 y 124 escaños.

Mientras tanto, se esperaba que el Frente Amplio, de extrema izquierda, obtuviera unos 10 escaños. Los partidos regionales obtendrían la mayoría de los escaños restantes.

Las proyecciones de los votos

Un sondeo a pie de urna de la radiotelevisión pública estimó que el PP obtendría el 32,2% de los votos; el PSOE, el 28,8%; Vox, el 16,2%, y el Frente Amplio, menos del 6%.

Más de 38 millones de personas tenían derecho a votar en las elecciones. La participación dos horas antes del cierre de las urnas era la más alta desde la restauración de la democracia en España hace casi 50 años. Se espera que los resultados oficiales comiencen a llegar aproximadamente en una hora.