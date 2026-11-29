(EFE)- El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 90 % del voto escrutado.

Con el 91,70 % del escrutinio realizado, el PP obtendría el 32,49 % de los votos y 132 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 16,01 %, lo que supone 53 diputados (20 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 187, mientras que el PSOE obtendría 115 diputados y un 28,94 % de los votos.

Así, con este resultado,, las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, quien llamó esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por su victoria.

Tanto Feijóo como el líder de Vox, Santiago Abascal, fueron felicitados por la jefa de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, por la victoria en las elecciones.

“Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política”, sostuvo.