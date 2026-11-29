(EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, felicitó esta noche de domingo al presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, y al del partido Vox, Santiago Abascal, por su éxito electoral y les ofreció “trabajar juntos”.
“Felicitaciones a nuestros amigos @NunezFeijoo y @Santi_ABASCAL por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política”, escribió Meloni en X.
En nombre del Gobierno italiano, la mandataria ultraderechista auguró al Partido Popular y a Vox “el mejor de los comienzos” con “la esperanza de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones”, declaró.
Con más del 70% de los votos, Vox y PP liderarían el Congreso
Las elecciones generales en España, celebradas este domingo, han dado al Partido Popular 136 diputados y a Vox otros 50, con el 72,72 % de los votos escrutados, lo que les permitiría gobernar en coalición.
Meloni mantiene una conocida relación de amistad con Abascal y en septiembre de 2024 recibió al líder de los populares en Roma, cuando este estaba en la oposición.
Por su parte, el vicepresidente italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, felicitó únicamente a Abascal, con quien comparte el grupo ‘Patriotas por Europa’.
“¡La izquierda, a casa en España! ¡Sánchez, OUT!“, escribió Salvini, en referencia al presidente del Gobierno español y líder socialista, Pedro Sánchez.
“Resultado histórico para nuestro amigo @Santi_ABASCAL y Vox, aliados de la Liga en el grupo de Patriotas por Europa. Por fin se produce el cambio: España vuelve a defender sus propias fronteras y las de Europa. ¡RECONQUISTA!”, escribió.
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