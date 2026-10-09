Tras aluvión: MOP informa que mayor afectación en conectividad ocurrió en San Carlos de Apoquindo y en Camino a Farellones

Luego de la emergencia ocurrida en Las Condes por el aluvión y la activación de quebradas en el sector oriente de la capital debido a las intensas precipitaciones, el Ministerio de Obras Públicas entregó un balance por la situación.

El gobierno decretó zona de catástrofe en Las Condes y se suspendieron las clases en 10 comunas del borde cordillerano para este viernes 9 de octubre.

La noche de este jueves, desde el sector de Avenida Plaza con Monseñor Álvaro Portillo, el biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange, señaló que equipos se encuentran trabajando con maquinarias para el despeje de la red vial afectada, junto con el monitoreo del funcionamiento del sistema de agua potable.

En el lugar, la autoridad detalló que se empezó a trabajar con retroexcavadoras, palas grandes y camiones “para ir acumulando los escombros, todo el daño que ha sido realmente catastrófico”.

Y añadió que se continuarán coordinando las labores en terreno con el delegado Germán Codina y la alcaldesa Catalina San Martín, junto con el biministro Claudio Alvarado. “Nuestro compromiso es trabajar para recuperar la normalidad”.

De Grange remarcó que “partimos a los pocos minutos que se decretó la catástrofe por aluviones históricos con un nivel de agua, barro y rocas. Hay calles en este sector que tienen más de 1 metro de barro; por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante. Para ello ya están desplegadas una cantidad importante de maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, de empresas privadas y concesionarias”.

Durante la tarde, el secretario de Estado hizo un sobrevuelo en un helicóptero de Carabineros por las zonas afectadas, monitoreando el nivel de daños en la Ruta G-21 Camino a Farellones y en el sector de San Carlos de Apoquindo.

Por otro lado, el secretario de Estado señaló que, en materia de agua potable, no se han reportado mayores problemas.

“La Planta de tratamiento San Enrique está con turbiedad de agua; no obstante, hay respaldo con la Planta San Antonio y otras plantas del sector oriente, que son complementarias”, acotó.