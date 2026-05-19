Tras ajuste de $1.900 millones en el Hospital Franco Ravera Zunino, diputado Zamorano advierte: “Nos encontramos en estado de alerta”

Una compleja situación operacional y laboral enfrenta el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino tras confirmarse un drástico ajuste presupuestario de $1.900 millones por parte del Gobierno. La medida, impulsada de forma conjunta por el Ministerio de Salud (Minsal) y el Ministerio de Hacienda, encendió las alarmas en la Región de O’Higgins, motivando una reunión de emergencia entre parlamentarios de la zona y las principales directivas sindicales del recinto asistencial para evaluar el impacto directo en la atención de los usuarios y las condiciones de los trabajadores.

El diputado Fernando Zamorano, médico e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, sostuvo un encuentro crítico con los representantes de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), la Asociación de Técnicos Paramédicos (Asiap) y la Asociación de Enfermeras y Enfermeros (Asenf). En la instancia, los dirigentes expusieron que la reducción de recursos financieros compromete severamente la sostenibilidad del establecimiento y pone en jaque la continuidad de los tratamientos de la población de la zona.

Al finalizar la reunión, el parlamentario por el distrito 15 manifestó su rechazo absoluto a la determinación gubernamental. “Nos reunimos para conocer de primera fuente las condiciones laborales del hospital y decirlo fuerte y claro: nos encontramos en estado de alerta por los recortes de salud propuestos por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Vamos a defender la salud pública”, explicitó el diputado Fernando Zamorano, comprometiendo además un riguroso seguimiento legislativo a la crisis.

El malestar de las bases de trabajadores se ve agravado por gestiones previas que resultaron infructuosas ante el Ejecutivo. Según revelaron los propios dirigentes gremiales, existieron intentos de frenar este escenario antes de que se oficializara el decreto presupuestario, los cuales no prosperaron a nivel central. “Pese a que la semana pasada nos reunimos con la ministra de Salud, se ejecutó de igual manera el recorte presupuestario de $1.900 millones”, sentenció Rodrigo Medina, dirigente de la Asenf.

Desde las distintas agrupaciones técnicas y profesionales del recinto hospitalario advierten que las consecuencias se reflejarán directamente en la calidad del servicio técnico y en la sobrecarga del personal. Al respecto, Claudia Cifuentes, dirigenta de Fenpruss del Hospital Franco Ravera Zunino, explicó que “este recorte presupuestario tensiona el límite operacional del hospital, afectando la estabilidad y las condiciones laborales de los equipos de salud; y la calidad de la atención a los usuarios”. En sintonía, Alejandra San Martín, representante de Asiap, enfatizó que “esta medida agudiza de forma crítica la delicada situación en la que ya se encuentra nuestro establecimiento”.

Este ajuste en la Región de O’Higgins se suma a las tensiones presupuestarias recurrentes que han afectado a la red de salud pública del país durante el último año, donde diversos recintos de alta complejidad han reportado dificultades para financiar insumos básicos y personal de refuerzo. Frente a esto, los gremios del Hospital Franco Ravera Zunino adelantaron que mantendrán sus movilizaciones activas si las autoridades no revierten la rebaja de fondos.