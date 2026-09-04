Transportes anunció la llegada de 130 buses eléctricos a Punta Arenas: Autoridades destacaron mejora en trazados y cobertura

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, anunció la optimización del proyecto que permitirá llevar los primeros buses eléctricos a Punta Arenas (Región de Magallanes).

Desde el Ministerio explicaron que la propuesta inicial consideraba la incorporación de 100 buses; sin embargo, luego de un diagnóstico, se realizaron cambios en las condiciones técnicas y presupuestarias. De esa manera, se aumentó a un total de 130 buses eléctricos, sin afectar el presupuesto original de la iniciativa.

Asimismo, se contempla dar de baja las máquinas más antiguas del sistema, quedando solo 10 diésel de la última incorporación realizada a la flota.

De Grange comentó que “estamos conscientes de las necesidades de movilidad de los habitantes de Punta Arenas; por eso, le realizamos varios ajustes al proyecto inicial de electromovilidad para la ciudad, haciendo más eficiente el uso de los recursos, lo que permitirá aumentar la cantidad de buses eléctricos comprometidos”.

Y agregó que junto con la llegada de las nuevas micros, “se podrán mejorar los trazados de los servicios y también la cobertura. Agradecemos el compromiso del Gobierno Regional y de todos los actores involucrados en este trabajo por elevar el estándar del transporte público”.

Las autoridades indicaron que los cambios al proyecto también consideran la ampliación de la vigencia del convenio con el Gobierno Regional, pasando de 36 a 120 meses para “robustecer la continuidad y el financiamiento de la iniciativa”.