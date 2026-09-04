Tras polémico retraso en su regreso a Rusia: Jordhy Thompson renueva con Orenburg hasta 2030

Jordhy Thompson continuará su carrera en Rusia. Orenburg anunció este viernes la renovación del contrato del delantero chileno, quien permanecerá vinculado al club hasta el verano europeo de 2030.

La extensión se produce semanas después de la controversia protagonizada por el futbolista debido a su tardío regreso desde Chile, situación que llevó al club a anunciar sanciones y advertir que podía recurrir a la FIFA si el jugador no retornaba.

Para anunciar el nuevo acuerdo, Orenburg utilizó sus redes sociales para bromear precisamente con el episodio. En un video, Thompson aparece llegando tarde a una sala de clases antes de resolver en una pizarra una operación cuyo resultado es 2030.

“Prometió no llegar tarde nunca más. Bueno, ¡al menos hasta 2030!”, escribió el club.

Thompson pide disculpas por su ausencia

Posteriormente, el Orenburg oficializó la extensión del contrato y publicó declaraciones del propio jugador.

“Estoy muy contento de que el club me haya dado la oportunidad de representar sus colores hasta 2030. Me disculpo por mi ausencia”, señaló Thompson.

El chileno agregó que es consciente de la responsabilidad que tiene con el equipo y sus hinchas, y aseguró que ahora trabajará “el doble de duro” para volver a aportar dentro de la cancha.

Según informó el propio club ruso, Thompson juega en Orenburg desde 2024 y acumula 55 partidos, siete goles y siete asistencias con la camiseta del equipo.

Thompson había viajado a Chile durante el receso y debía reintegrarse posteriormente al Orenburg, pero no regresó dentro del plazo establecido.

A fines de julio, la dirigencia del cuadro ruso señaló al medio Match TV que había aplicado sanciones al jugador y advirtió que podía acudir a la FIFA si la situación se prolongaba.

Durante su estadía en Chile, el atacante fue vinculado con un eventual regreso a Colo Colo. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el futbolista finalmente retornó a Rusia a comienzos de agosto.

Ahora, poco más de un mes después de aquel episodio, Orenburg aseguró la continuidad del chileno por otras cuatro temporadas-