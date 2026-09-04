Revelan que socio chileno de Cerimedo y que asesor de ministro Arrau figuran como financistas de campaña que difundió información falsa por el Rechazo

El abogado Enrique García Arancibia, socio en Chile del consultor argentino Fernando Cerimedo, y el periodista Tomás Yáñez Pelay, asesor del gabinete del ministro de Seguridad Martín Arrau, figuran como financistas de una campaña del Rechazo que difundió desinformación durante el plebiscito constitucional de agosto de 2022 en el país.

De acuerdo con lo informado por Ciper, según registros oficiales del Servel, García entregó $4 millones y Yáñez donó $1.080.000 a la agrupación “Unidos somos más fuertes“, entidad creada para canalizar propaganda bajo el lema “Así no“, la cual concentró cerca de $33 millones en aportes electorales.

El material divulgado por la organización, concentrado en avisaje radial y volantes en la vía pública, incorporó al menos tres contenidos falsos y dos engañosos relativos a la regulación de Carabineros, educación y salud del texto propuesto.

Los antecedentes de estos aportes se dan a conocer mientras la Fiscalía Centro Norte tramita una investigación penal y la Cámara de Diputados aprobó una comisión fiscalizadora para indagar la presunta manipulación de la opinión pública en comicios recientes atribuida a redes vinculadas a Cerimedo, quien operó en Chile a través de la agencia Numen junto a García.

Según el citado medio, se intentó contactar a García y a Yáñez para obtener sus versiones, pero no respondieron a los requerimientos.