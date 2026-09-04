Gobierno de Giorgia Meloni celebra haberse convertido en el más longevo de la República Italiana

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni se convirtió este viernes en el más longevo de la historia de la República Italiana, tras alcanzar 1.413 días en el poder.

El Ejecutivo, que asumió el 22 de octubre de 2022, superó así el récord que hasta ahora pertenecía al segundo gobierno de Silvio Berlusconi, que se mantuvo durante 1.412 días entre junio de 2001 y abril de 2005, según informó la agencia italiana ANSA.

“Hoy nuestro gobierno se convierte en el más longevo de la historia de la República italiana”, celebró Meloni a través de sus redes sociales.

La jefa de Gobierno aseguró recibir el hito “con gratitud y con un fuerte sentido de responsabilidad” y afirmó que “la estabilidad no es un récord para exhibir”, sino una condición para que un país pueda planificar, tomar decisiones y mantener sus compromisos.

La primera ministra aprovechó el récord para destacar la continuidad de la coalición conformada por Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, encabezadas respectivamente por Meloni, Matteo Salvini y Antonio Tajani.

Meloni sostuvo que la estabilidad de su administración responde a una alianza que comparte “valores, objetivos y una visión de la nación”.

La mandataria también reivindicó la gestión de su Ejecutivo en áreas como empleo, apoyo a las familias, seguridad, cuentas públicas y política exterior, aunque reconoció que todavía quedan asuntos pendientes.

“Los resultados están ahí, pero sabemos bien cuántas cosas quedan aún por hacer”, afirmó.

Con los 1.413 días alcanzados este viernes, el actual Ejecutivo supera por una jornada al segundo gobierno de Silvio Berlusconi, que estuvo en funciones entre el 11 de junio de 2001 y el 23 de abril de 2005.

El hito cobra especial relevancia en un país marcado históricamente por una alta rotación de gobiernos y coaliciones desde la creación de la República Italiana tras la Segunda Guerra Mundial.

Meloni, quien en 2022 se convirtió además en la primera mujer en asumir como primera ministra de Italia, adelantó que su coalición buscará renovar el respaldo ciudadano en las próximas elecciones.

“Volveremos ante los ciudadanos con lo que hemos hecho, con lo que queda por hacer y con nuestra idea de futuro. Y serán una vez más ellos quienes decidan si merecemos continuar este camino”, sostuvo.