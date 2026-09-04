Alejandro Tabilo se instala en la tercera ronda del US Open por primera vez: Se enfrentará a Zverev

La primera raqueta nacional, Alejandro Tabilo, avanzó a la tercera ronda del US Open.

El chileno, número 28 del ranking ATP, se enfrentó ayer al australiano Alexei Popyrin (130°), a quien derrotó en cinco sets por 2-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-3) y 6-2 en un partido que se extendió por alrededor de tres horas y media.

Esta es la primera vez que “Jano” pasa a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

En el siguiente encuentro, el tenista se medirá ante el alemán Alexander Zverev (2°), quien venció al italiano Lorenzo Sonego en un encuentro que duró más de cuatro horas.

El duelo entre ambos se disputará este sábado 5 de septiembre en horario y cancha por definir.

Tabilo y Zverev se han enfrentado en dos ocasiones anteriormente, con los dos triunfos del lado del alemán en el US Open de 2025 y en el Masters 1000 de Roma de 2024.