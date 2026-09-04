Nepal: Rescatan con vida a dos trabajadores tras permanecer nueve días atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica

(CNN) – Rescataron con vida a dos hombres nepalíes tras permanecer nueve días atrapados en un túnel de una central hidroeléctrica, luego de las catastróficas inundaciones repentinas que azotaron la zona el 26 de agosto.

Los equipos de salvamento han estado trabajando durante más de una semana en las instalaciones de la central hidroeléctrica Trishuli 3A con la esperanza de encontrar personas con vida.

A continuación, las últimas novedades.

Sanjay Sah, de 30 años, y Kabir Maharjan, de 45, fueron rescatados del túnel lleno de lodo este viernes por la mañana. Ambos fueron trasladados al Hospital Militar Birendra en Katmandú.

Sah, el capataz mecánico de 30 años, declaró en un video grabado desde su cama de hospital que el día del desastre tardó en evacuar a los demás trabajadores y que no tuvo tiempo suficiente para escapar él mismo. “No creo que todos hayan podido salir. El túnel es muy largo”, añadió.

Sah, originario del distrito de Saptari, en el este de Nepal, se encuentra en condición estable. Maharjan, supervisor mecánico de Katmandú, se encuentra en estado crítico y permanece en cuidados intensivos, según la Oficina del Primer Ministro de Nepal.

Los equipos de emergencia informaron a CNN en el lugar que mantienen la esperanza de encontrar más personas con vida. Sin embargo, la situación sigue siendo confusa y las operaciones son complicadas, ya que los rescatistas están excavando a mano.

Las autoridades nepalíes han declarado anteriormente que hay más de 900 trabajadores desaparecidos en varios proyectos energéticos en el Himalaya, entre ellos muchos trabajadores extranjeros.

En total, más de 5.000 personas están desaparecidas en Nepal tras las catastróficas inundaciones de la semana pasada, provocadas por el derrumbe de un glaciar.

Según las autoridades de Nepal, el número de muertos ha ascendido a más de 1.290 personas y a 21 en China.

Con información de Hanako Montgomery, Ross Adkin, Hilary Whiteman, Kosh Koirala y Satish Cheney, de CNN.