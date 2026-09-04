Atención usuarios de Línea 4: Metro modifica detenciones de Ruta Expresa de su red

Metro de Santiago informó una modificación en el funcionamiento de la Ruta Expresa de Línea 4 durante este viernes 4 de septiembre.

Según comunicó la empresa a través de sus canales oficiales, la estación San José de la Estrella funcionará como estación común únicamente en dirección a Plaza de Puente Alto.

Esto significa que tanto los trenes de Ruta Roja como los de Ruta Verde realizarán detención en la estación cuando circulen hacia el terminal de Línea 4.

Habitualmente, San José de la Estrella corresponde a una estación de Ruta Verde durante la operación expresa.

¿Cómo funciona la Ruta Expresa de Línea 4?

La Ruta Expresa permite que durante determinados horarios los trenes se dividan entre Ruta Roja y Ruta Verde, con detenciones alternadas en parte de las estaciones para reducir los tiempos de viaje.

Las denominadas estaciones comunes, en cambio, reciben trenes de ambas rutas.

Con la modificación anunciada para este viernes, quienes viajen en dirección a Plaza de Puente Alto podrán descender en San José de la Estrella sin importar si abordaron un tren rojo o verde.

Metro recomendó considerar el cambio al momento de planificar los viajes y señaló que cualquier nueva modificación será informada a través de sus canales oficiales.