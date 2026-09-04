Ministra Arzola defiende reforma al SAE: “En el sistema actual el mérito tiene muy poco espacio”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y destacó el respaldo que la iniciativa ha conseguido durante su tramitación en el Congreso.

En conversación con Radio13c, la secretaria de Estado reconoció que la discusión en torno al sistema de admisión ha estado marcada por diferencias políticas, pero sostuvo que la propuesta ha conseguido apoyos más allá del oficialismo.

“Todos dicen que está muy politizado, pero hemos recibido harto apoyo”, señaló.

Arzola afirmó que uno de los principales objetivos del Ejecutivo es dar mayor espacio al rendimiento y esfuerzo de los estudiantes al momento de asignar vacantes.

“En el sistema actual el mérito tiene muy poco espacio”, sostuvo la titular de Educación.

¿Qué propone la reforma al SAE?

El proyecto fue aprobado el pasado 5 de agosto por la Cámara de Diputadas y Diputados con 111 votos a favor, 28 en contra y una abstención, por lo que actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado.

La propuesta mantiene el Sistema de Admisión Escolar y una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación, pero incorpora un mecanismo para que establecimientos con sobredemanda puedan utilizar determinados criterios de prioridad antes de la asignación aleatoria de los cupos.

Entre esos elementos se contempla el rendimiento académico desde séptimo básico, además de otros criterios relacionados con el proyecto educativo, asistencia y características de cada establecimiento.

De acuerdo con el proyecto aprobado por la Cámara, los colegios que utilicen este mecanismo deberán reservar al menos un 20% de sus cupos para estudiantes prioritarios y un 10% para alumnos con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.

El sistema de asignación aleatoria continuará operando para los establecimientos que no utilicen este mecanismo y para las vacantes que permanezcan disponibles.

Desde el Gobierno han señalado que el propósito de la reforma es reducir el peso del azar en la asignación de cupos y aumentar el reconocimiento del mérito, manteniendo elementos del actual SAE como la trazabilidad y centralización del proceso.