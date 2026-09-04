Corte de corriente afecta a Línea 2 del Metro por perrito que ingresó a las vías

Un corte de corriente afecta durante la mañana de este viernes a la Línea 2 del Metro de Santiago, luego de que un perro ingresara a las vías.
La situación fue informada por la empresa a través de sus canales oficiales, donde señaló que equipos trabajan en el rescate del animal.
“Hola, tenemos un corte de corriente en L2 por perrito que baja a las vías. Trabajamos en su rescate y en la normalización del servicio”, comunicó Metro.
Hasta el momento, la empresa no ha detallado qué estaciones o tramos presentan afectaciones específicas producto del procedimiento.
Metro indicó que continuará entregando actualizaciones sobre el estado de la Línea 2 y el restablecimiento completo del servicio.
ATENCIÓN (07:29) pasajeros de #L2 de @metrodesantiago. Rescate de perrito desde las vías en desarrollo https://t.co/NT4ycHWm7M
— TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 4, 2026
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