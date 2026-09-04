Corte de corriente afecta a Línea 2 del Metro por perrito que ingresó a las vías

Un corte de corriente afecta durante la mañana de este viernes a la Línea 2 del Metro de Santiago, luego de que un perro ingresara a las vías.

La situación fue informada por la empresa a través de sus canales oficiales, donde señaló que equipos trabajan en el rescate del animal.

“Hola, tenemos un corte de corriente en L2 por perrito que baja a las vías. Trabajamos en su rescate y en la normalización del servicio”, comunicó Metro.

Hasta el momento, la empresa no ha detallado qué estaciones o tramos presentan afectaciones específicas producto del procedimiento.

Metro indicó que continuará entregando actualizaciones sobre el estado de la Línea 2 y el restablecimiento completo del servicio.