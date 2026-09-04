Ministro Campos anuncia que Chile permitirá producir vinos de 8,5°: Contraloría tomó razón del decreto

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, anunció que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que permitirá producir en Chile una nueva categoría de vinos de baja graduación alcohólica, de hasta 8,5°.

El anuncio fue realizado este viernes, en el marco del Día Nacional del Vino. Según explicó el secretario de Estado durante la entrevista, el trámite ante Contraloría se completó durante la tarde del jueves y ahora resta su publicación en el Diario Oficial.

“Ayer en la tarde la Contraloría General de la República me informó que había tomado razón del mismo, de manera que entre hoy y mañana esto ya está publicado en el Diario Oficial”, afirmó Campos.

Hasta ahora, sostuvo el ministro, la normativa chilena establecía una graduación mínima de 11,5° para que un producto pudiera ser considerado vino. La modificación crea una categoría especial que permitirá elaborar alternativas con menor contenido de alcohol.

“De 11,5 baja a 8,5. No significa que no se hagan de 11,5, sino más bien que los productores pueden hacer vino de 8,5, lo que les permite llegar a otros mercados internacionales”, explicó.

Apuntan a un mercado que está creciendo

Campos señaló que la modificación responde a los cambios que atraviesa la industria vitivinícola a nivel mundial, marcada por una caída del consumo tradicional y una mayor demanda por bebidas con menor graduación alcohólica.

“Vamos a poder acceder a ese nicho de mercado al que no estábamos llegando”, sostuvo.

El ministro remarcó que la producción tradicional de vino continuará y que la modificación busca entregar una alternativa adicional a la industria chilena para competir en nuevos segmentos nacionales e internacionales.

Asimismo, indicó que Chile está explorando nuevos destinos para sus exportaciones, con especial atención en mercados del sudeste asiático y África.

El titular de Agricultura también descartó que reducir la graduación alcohólica signifique simplemente diluir un vino tradicional.

“No es cosa que le echen agua para bajar la graduación alcohólica, porque eso los laboratorios del SAG lo detectan inmediatamente y esa es una práctica enológica que está absolutamente prohibida”, sostuvo.

Campos explicó que existen mecanismos naturales para obtener vinos de menor graduación, entre ellos las condiciones climáticas de las zonas productivas y el momento en que se realiza la cosecha.

Según señaló, una cosecha más temprana puede reducir la graduación alcohólica al utilizar uvas que todavía no han alcanzado su máxima maduración, mientras que la expansión de la producción hacia zonas más australes también podría favorecer este tipo de vinos.