Estudio de salud bucal infantil: Prevalencia de caries disminuyó, pero el 42% de los niños tiene afecciones dentales sin tratar

La prevalencia de caries disminuyó del 70% en 2007 a 55% en 2025, según dio a conocer el Estudio Nacional de Salud Bucal Infantil, realizado por la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes y financiado por ANID.

El sondeo, que es el primero que se realiza desde 2007, reveló que el 42% de los niños y niñas aún presenta al menos una caries cavitada sin tratar y un 6,2% tiene la dolencia más avanzada.

En total, alrededor de 90 mil niños de seis años tienen necesidad de atención odontológica.

Asimismo, el promedio de dientes temporales afectados pasó de 3,7 a 2,3 por escolar.

La ministra de Salud, May Chomali, comentó que “una evaluación de esta calidad y rigor científico nos va a llevar modificaciones en nuestras políticas en programas que tenemos relacionados con salud oral”.

La investigadora de la Facultad de Odontología de la casa de estudios, Valeria Ramírez, explicó que las diferencias no se explican solamente en conductas individuales: “En un análisis, es lo estructural lo que afecta. Los cambios estructurales son los más difíciles de vencer, porque tienen que ver con la vida de las personas”.

En ese sentido, apuntó a reforzar la prevención, particularmente respecto al cepillado y a los hábitos de alimentación.

La experta alertó sobre la pérdida de continuidad entre los niveles preescolar y primero básico: “Los niños llegan a primero básico y todas esas actividades de prevención se terminan”.

Por otro lado, el doctor Duniel Ortuño, académico de Salud Pública de la Facultad de Odontología de la U. de Los Andes, relevó la necesidad de mantener el foco en la prevención, ya que “la evidencia dice que lo mejor es invertir ahí, sobre todo en edades tempranas”.