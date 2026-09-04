Venta de departamentos nuevos sube en la RM: Tres comunas ya superan las 100 UF por m²

El mercado de departamentos nuevos del Gran Santiago muestra señales de recuperación. Entre enero y julio de 2026 se registraron 12.110 unidades netas vendidas, un aumento de 6,7% respecto del mismo periodo del año pasado.

Así lo revela el último informe InfoInmobiliario de TOCTOC, citado por La Tercera, que también muestra un aumento de los precios: en el trimestre móvil terminado en julio, el valor promedio llegó a 83 UF por metro cuadrado, un 5,4% más que hace doce meses.

En el segmento sin subsidio habitacional, tres comunas ya superan la barrera de las 100 UF/m².

Vitacura: 117 UF/m².

117 UF/m². Las Condes: 114 UF/m².

114 UF/m². Providencia: 103 UF/m².

En el extremo contrario aparecen Lampa, con 41 UF/m²; San Bernardo, con 46 UF/m²; y Estación Central, con 61 UF/m².

El mayor incremento anual se registró en Quinta Normal, donde el precio subió 37,2% hasta alcanzar las 85 UF/m².

Santiago Centro lidera las ventas

Santiago Centro se mantiene como la comuna con mayor actividad, con 2.512 departamentos vendidos durante los primeros siete meses del año, un crecimiento de 23,1% frente a igual periodo de 2025.

Más atrás aparecen La Florida, con 1.714 unidades, y Ñuñoa, con 1.680.

Pese al balance positivo del año, julio mostró una moderación: durante ese mes se vendieron 1.697 departamentos, 16,4% menos que en junio.

El reporte también muestra una reducción importante de la oferta. Al cierre de julio había 49.834 departamentos disponibles en la Región Metropolitana, frente a 60.893 en igual mes del año pasado, equivalente a una disminución de 18,2%.

Del total actual, 46,8% corresponde a proyectos con entrega inmediata, 45,8% a proyectos en verde y 7,4% a ventas en blanco.

San Miguel registró la mayor reducción de stock en doce meses, con una caída de 47%, seguida por La Cisterna (-39%) y Macul (-38,5%). En sentido contrario, Huechuraba aumentó su oferta 36,9%.

Las cifras inmobiliarias coinciden con una leve recuperación del financiamiento habitacional. Según la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), los créditos hipotecarios crecieron 1,7% real anual durante julio.

El gremio bancario ha señalado que el subsidio transitorio a la tasa hipotecaria ha contribuido a sostener la demanda por viviendas nuevas.

El programa fue ampliado recientemente a 80 mil cupos, elevó hasta 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acogerse al beneficio y extendió su vigencia hasta el 31 de mayo de 2028.