Peñalolén prohíbe nuevas botillerías en barrios residenciales de cuatro sectores de la comuna: Comuna registra 118 patentes

La Municipalidad de Peñalolén anunció una modificación a su Ordenanza de Patentes de Alcoholes que impedirá la instalación de nuevas botillerías en distintos barrios residenciales de la comuna.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Miguel Concha y aprobada por el Concejo Municipal, contempla restricciones para nuevos establecimientos de este tipo en sectores de Lo Hermida, La Faena, San Luis y gran parte de Peñalolén Alto.

Según informó el municipio, la medida busca ordenar territorialmente la comercialización de alcohol y forma parte de su estrategia de seguridad comunal.

De acuerdo con datos entregados por la propia municipalidad, en el entorno de botillerías ubicadas en esos sectores se registra una concentración de hechos asociados a riñas, hurtos, robos y consumo de alcohol en la vía pública.

Peñalolén registra 118 patentes de botillerías

Actualmente, las botillerías corresponden al principal tipo de patente de alcoholes en Peñalolén, con 118 permisos vigentes, según cifras municipales.

La modificación apunta específicamente a la instalación de nuevos locales en las zonas definidas por la ordenanza y busca, paralelamente, favorecer otro tipo de actividades comerciales, como restaurantes, cafeterías, minimercados y supermercados.

El alcalde Miguel Concha sostuvo que la iniciativa forma parte de una estrategia de ordenamiento de la comuna.

“Queremos una comuna más segura, con barrios que no estén tomados por unos pocos, que muchas veces se toman el espacio público para consumir alcohol y delinquir”, afirmó el jefe comunal, según un comunicado del municipio.

Concha agregó que el objetivo no es reducir la actividad comercial, sino diversificarla: “No queremos menos comercios, queremos más diversidad de servicios, más oferta, más inversión, más oportunidades de empleo”.

Como parte del diagnóstico utilizado para modificar la ordenanza, el municipio señaló que en Peñalolén existe actualmente una farmacia por cada seis botillerías y un Cesfam por cada 17.

La nueva regulación también contempla disposiciones relacionadas con horarios diurnos y nocturnos, permisos transitorios y una mayor precisión de las infracciones y sanciones asociadas a las patentes de alcoholes.

La Municipalidad de Peñalolén señaló que la modificación busca avanzar hacia una distribución más equilibrada de estos establecimientos y reducir las externalidades que, de acuerdo con su diagnóstico, afectan a determinados barrios residenciales.