CMF aclara que Orionx no está fiscalizada tras rechazo de su solicitud en junio

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reiteró este viernes que la entidad Orionx y sus actividades no son fiscalizadas por el organismo, y precisó que no se encuentra supervisando ningún plan de cierre respecto de esa empresa.

La aclaración se produce luego de que en junio de este año la CMF rechazara la solicitud de inscripción y autorización de Orionx en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, en el marco del proceso de licenciamiento de Servicios Fintec establecido por la Ley N°21.521.

La solicitud correspondía al Servicio Fintec de intermediación de instrumentos financieros, bajo el régimen transitorio contemplado en esa ley y en la Norma de Carácter General N°502 del organismo.

¿Por qué la CMF rechazó la solicitud de Orionx?

Según explicó la CMF en junio, el rechazo se fundó en que Orionx, al igual que otras seis entidades evaluadas en el mismo proceso, no subsanó las observaciones formuladas durante la evaluación ni aportó los antecedentes requeridos normativamente, lo que impidió verificar el cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias aplicables.

Entre las observaciones que el organismo detectó de manera general en las solicitudes rechazadas se cuentan la falta de documentación para determinar el bloque regulatorio correspondiente, la ausencia de estados financieros auditados por una empresa externa, y la imposibilidad de comprobar la constitución de la garantía que resguarda a los clientes.

Como consecuencia del rechazo, Orionx dejó de estar amparada en la habilitación transitoria que la Ley Fintec concedía para operar mientras se procesaban las inscripciones y autorizaciones, por lo que no puede continuar prestando los servicios financieros comprendidos en el artículo 2° de esa ley.

La CMF instruyó a la entidad abstenerse de celebrar nuevas operaciones o prestar servicios a nuevos clientes, pudiendo realizar únicamente los actos necesarios para la adecuada conclusión de las operaciones existentes, e informar oportunamente a sus clientes la forma en que se llevará a cabo ese término.

CMF aclara que no supervisa el cierre de Orionx

Con la reiteración de este viernes, la CMF buscó despejar cualquier duda sobre su rol respecto de Orionx, subrayando que la entidad opera al margen de la fiscalización del organismo desde el rechazo de su solicitud, y que no existe de parte de la Comisión ninguna supervisión sobre el proceso de cierre de sus operaciones.