Tras reunión con el Gobierno: Gremios del transporte dicen no tener claridad sobre el monto de nuevas alzas de los combustibles

Las agrupaciones del transporte terrestre de carga y de pasajeros advirtieron que no tienen claridad sobre cuál será el monto de las nuevas alzas en los combustibles.

Este jueves, la Confederación de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), ChileTransporte, Agetich, Confederación del Transporte de Carga, Fenabus, gremiales del norte y entidades del transporte de pasajeros urbano e interurbano se reunieron con los subsecretarios de Hacienda, Sebastián Vallebona, y de Transportes, Martín Mackenna, junto a sus equipos técnicos.

En la instancia, se abordó el Mepco y el incremento en el precio de los combustibles, particularmente del diésel.

En ese sentido, los gremios señalaron que en agosto el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio a conocer que el diésel tendría un alza de $250 por litro.

Este aumento sería en tres etapas. La primera fue a fines de agosto, donde se aumentó casi $100, mientras que los $150 restantes se aplicarían en la programación de ajustes que realiza la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) cada tres semanas.

Sin embargo, la CNDC recalcó que no está claro que el aumento de los precios no será mayor, ya que “los representantes oficiales indicaron que se está haciendo un monitoreo permanente de los precios internacionales, tanto del crudo como de los costos de refinación del diésel. En tal sentido, se solicitó que ante esa incerteza la máxima autoridad de la cartera entregue lo más pronto posible cifras concretas y aplique el Mepco”.

Con todo, las agrupaciones expresaron “la necesidad de que la autoridad económica comprenda y empatice con la preocupación de los distintos gremios, que en común manifestaron de forma muy clara la incertidumbre en el costo del insumo más vital de su actividad: el combustible. Esta preocupación también se extiende a otras áreas que afectan la productividad, como la seguridad y la informalidad, motivada por la salida del mercado de pequeños transportistas que ya no tienen margen para sostener sus empresas”.