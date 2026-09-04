Juez declara nulo el juicio contra Lindsay Clancy, exenfermera acusada de asesinar a sus hijos: Jurado no llegó a acuerdo

(CNN) — Un juez de Massachusetts indicó que declarará nulo el juicio contra Lindsay Clancy, la exenfermera acusada de asesinar a sus hijos, después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto.

Después de que el juez William Sullivan dijera que tenía la intención de declarar el juicio nulo, el abogado defensor Kevin Reddington pidió tiempo para presentar una apelación de emergencia ante la Corte Judicial Suprema.

Sullivan le dio a Reddington una hora para presentar la apelación.

Clancy, de 36 años, fue acusada de tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos: Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses. El jurado también tuvo la opción de considerar cargos menores, como asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos en el sótano de su domicilio familiar en enero de 2023. Sin embargo, su abogado argumentó que no debía ser considerada penalmente responsable, ya que padecía psicosis posparto en el momento de los asesinatos y de su intento de suicidio.

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