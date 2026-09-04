Alertan por fraude a través de supuesto correo del Poder Judicial: Pide abrir enlace con causa civil para abrir enlace a un expediente

El Poder Judicial advirtió sobre la circulación masiva de correos fraudulentos que buscan suplantar a la institución mediante supuestas notificaciones de tribunales civiles.

La alerta, emitida durante las últimas horas por el Área de Ciberseguridad del organismo en Chile, da cuenta de mensajes dirigidos a casillas internas y externas para engañar a los receptores y redirigirlos hacia plataformas maliciosas.

La comunicación ilícita cita los artículos 40 y 50 del Código de Procedimiento Civil e invita a ingresar a un enlace externo para ver un expediente.

Desde la entidad recalcaron que nunca solicitan completar formularios ni descargar documentos por esta vía, precisando que los remitentes buscan sustraer contraseñas, vulnerar información confidencial o ejecutar programas maliciosos en los dispositivos de los usuarios.

Frente a esta situación, la institución instruyó a no presionar vínculos sospechosos, suprimir estos mensajes y verificar el estado de las causas únicamente a través de la Oficina Judicial Virtual.

Quienes hayan abierto los archivos adjuntos o interactuado con los enlaces deben notificar de inmediato al soporte técnico institucional o al CSIRT.