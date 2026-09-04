Mineduc presentó hoja de ruta con 20 medidas: Desde reducir la carga administrativa a promover la participación de las familias

La ministra de Educación, María Paz Arzola, presentó al Consejo Nacional de Directores la hoja de ruta con 20 medidas orientadas a reducir la burocracia y fortalecer la gestión escolar para el período 2026-2030.

La iniciativa “Mineduc al servicio de los aprendizajes” contempla tres ejes: disminuir la carga administrativa de los establecimientos educacionales, fortalecer el liderazgo directivo y promover la participación de las familias en los proyectos educativos.

La estrategia surgió tras la iniciativa Directores por Chile, en la cual se desarrollaron 16 jornadas regionales durante los últimos meses, con la participación de 1.800 directores de educación parvularia y escolar. A ello se suma la Encuesta Nacional de Directores por Chile, que fue respondida por más de 5.700 directores de colegios de distintos niveles y dependencias.

Un diagnóstico compartido entre los directores es que un tercio de su tiempo se destina a tareas administrativas. Además, un 80,6% declaró que la carga administrativa interfiere “frecuente o muy frecuentemente” con las actividades pedagógicas, mientras que un 85% considera que recibe más requerimientos administrativos de los que son razonables.

El objetivo, según explicó Arzola, es poner al Mineduc “al servicio de los aprendizajes y, por lo tanto, de quienes están llamados a liderar los establecimientos educativos”.

El Mineduc detalló que los tres ejes contemplan las siguientes acciones.