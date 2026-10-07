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Tránsito suspendido, pasos bajo nivel inundados y semáforos apagados: Los efectos que ha dejado la lluvia en la RM

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Grandes anegamientos se registran en el paradero 27 de la Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna, debido a las fuertes precipitaciones que han caído en la capital/Agencia Uno

La plataforma Transporte Informa detalló el estado de las calles de la capital debido a las intensas precipitaciones registradas durante la tarde-noche de este martes.

Algunas de ellas se encuentran cerradas debido a inundaciones o anegamientos. 

Hasta las 7:29 horas de esta jornada hay 8 pasos bajo nivel que se encuentran inundados. La mayoría se encuentran en San Bernardo, mientras que los otros están en Lo Espejo, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda.

Asimismo, la plataforma comunicó que el tránsito está suspendido en Lira desde Diagonal Paraguay, a raíz de la acumulación de agua en el paso bajo nivel que conecta con Virginia Subercaseux en Santiago. Se recomendó optar por Avenida Portugal.

En la comuna de Quilicura está suspendido el tránsito en la vía local de Vespucio Norte al poniente, desde Camino Lo Echevers, por la acumulación de agua. Se pidió circular por la vía expresa.

En Las Condes se suspendió el tránsito en el sector de Paul Harris, Colón, La Escuela y La Quebrada, también por la acumulación de agua.

En tanto, la calzada se encuentra bloqueada en Avenida España entre Sazié y Toesca en la comuna de Santiago debido a la caída de ramas y el gancho de un árbol.

En Recoleta, en Antonia López de Bello con Bombero Núñez, la calzada también está bloqueada debido a la caída de un árbol. Transporte Informa pidió optar por calle Bombero Ñúñez al sur hacia Avenida Bellavista.

A ello se suman algunos semáforos que se mantienen apagados.

Meteored informó que las lluvias continuarán durante este miércoles 7 en la capital. La proyección muestra que caerán 18 mm de agua en Santiago y alrededor de 22 mm en Los Andes.

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