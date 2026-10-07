Tránsito suspendido, pasos bajo nivel inundados y semáforos apagados: Los efectos que ha dejado la lluvia en la RM

La plataforma Transporte Informa detalló el estado de las calles de la capital debido a las intensas precipitaciones registradas durante la tarde-noche de este martes.

Algunas de ellas se encuentran cerradas debido a inundaciones o anegamientos.

Hasta las 7:29 horas de esta jornada hay 8 pasos bajo nivel que se encuentran inundados. La mayoría se encuentran en San Bernardo, mientras que los otros están en Lo Espejo, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda.

Actualización (07:29). Estados de pasos bajo nivel a la hora en la Región Metropolitana:

❌Lira bajo Alameda, anegado #Santiago

❌O’Higgins/Barros Arana inundado #SanBernardo

❌Paso San José, cerrado #SanBernardo

❌Las Acacias, cerrado #SanBernardo

❌La Divisa/Empresa Watt´s, cerrado #SanBernardo

Colón/Pinto, cerrado #SanBernardo

❌Av. Lo Espejo entre Gral. Velásquez y #Ruta5 inundado #LoEspejo #SanBernardo

❌Av. Departamental bajo Gran Avenida con acumulación de agua #SanMiguel

❌Lo Ovalle altura Clotario Blest en el límite de Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda (imagen adjunta)

✅Regina Gálvez, habilitado #SanBernardo

La Estancilla, habilitado #SanBernardo

✅Av. La Florida/bajo Walker Martínez habilitado #LaFlorida

✅Buin Alto Jahuel bajo paso ferroviario habilitado #Buin — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 7, 2026

Asimismo, la plataforma comunicó que el tránsito está suspendido en Lira desde Diagonal Paraguay, a raíz de la acumulación de agua en el paso bajo nivel que conecta con Virginia Subercaseux en Santiago. Se recomendó optar por Avenida Portugal.

En la comuna de Quilicura está suspendido el tránsito en la vía local de Vespucio Norte al poniente, desde Camino Lo Echevers, por la acumulación de agua. Se pidió circular por la vía expresa.

En Las Condes se suspendió el tránsito en el sector de Paul Harris, Colón, La Escuela y La Quebrada, también por la acumulación de agua.

En tanto, la calzada se encuentra bloqueada en Avenida España entre Sazié y Toesca en la comuna de Santiago debido a la caída de ramas y el gancho de un árbol.

En Recoleta, en Antonia López de Bello con Bombero Núñez, la calzada también está bloqueada debido a la caída de un árbol. Transporte Informa pidió optar por calle Bombero Ñúñez al sur hacia Avenida Bellavista.

PRECAUCIÓN (07:46). Calzada bloqueada en Antonio López de Bello con Bombero Nuñez en #Recoleta, dedido a caída de árbol. Opte por Bombero Ñuñez al sur hacia Av. Bellavista https://t.co/vBJ5DWR35e — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 7, 2026

A ello se suman algunos semáforos que se mantienen apagados.

ALTA PRECAUCIÓN (07:00) al transitar por semáforos apagados a la hora en la RM. https://t.co/7XQnmPGJ2m — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 7, 2026

Meteored informó que las lluvias continuarán durante este miércoles 7 en la capital. La proyección muestra que caerán 18 mm de agua en Santiago y alrededor de 22 mm en Los Andes.