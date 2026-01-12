País Venezuela

Transición en Venezuela: Trump confirma reunión con María Corina Machado esta semana en Washington

Por CNN Chile

12.01.2026 / 07:33

El presidente de Estados Unidos precisó que el encuentro con la líder opositora venezolana se realizará entre el martes y miércoles. Será la primera reunión cara a cara entre ambos en medio del proceso de transición política en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá esta semana en Washington a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en lo que será el primer encuentro presencial entre ambos dirigentes desde el inicio del proceso de transición en Venezuela.

¿Cuándo será la reunión entre Trump y Machado?

“Recibiré a María Corina Machado el martes o miércoles”, señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One, precisando que la reunión se concretará el 14 o 15 de enero. El mandatario ya había adelantado la posibilidad de este encuentro durante una entrevista emitida la semana pasada en Fox News.

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses y por el escenario político posterior en Venezuela. Trump afirmó que su administración mantiene contactos tanto con la oposición como con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En la misma instancia, el mandatario estadounidense señaló que “estamos trabajando muy bien con los líderes” en referencia a la situación venezolana y dejó abierta la posibilidad de una futura reunión con Rodríguez. “En algún momento lo haré”, afirmó.

Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Maduro, manifestó su disposición a cooperar con Washington, incluyendo la liberación de presos políticos y la reapertura de canales diplomáticos. En ese contexto, enviados estadounidenses visitaron Caracas el viernes para discutir una eventual reapertura de la embajada de Estados Unidos.

El gobierno interino venezolano inició esta semana un proceso de liberación de personas detenidas durante el mandato de Maduro. No obstante, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición informaron que hasta ahora solo unas 20 personas han sido excarceladas, mientras que entre 800 y 1.200 seguirían privadas de libertad por motivos políticos.

Familiares de detenidos realizaron vigilias frente a centros penitenciarios como El Rodeo I y El Helicoide, a la espera de información sobre sus cercanos. Entre los presos se encuentra Freddy Superlano, aliado de Machado y figura relevante de la oposición.

Trump valoró el inicio de las excarcelaciones a través de un mensaje publicado en su red Truth Social, donde celebró la liberación de presos políticos y atribuyó el avance a la presión ejercida por Estados Unidos.

En paralelo, el presidente estadounidense reiteró su interés en que empresas petroleras inviertan en Venezuela, aunque el planteamiento encontró reparos en el sector privado. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, calificó al país como “no apto para invertir” sin reformas estructurales, lo que generó críticas públicas de Trump.

Analistas del sector energético advirtieron que la infraestructura petrolera venezolana enfrenta un deterioro significativo tras años de sanciones y mala gestión, lo que condiciona el interés de inversión en el corto plazo, pese al levantamiento parcial de restricciones.

