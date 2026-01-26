Trama Bielorrusa: Tribunal amplió detención de Ángela Vivanco y formalización continúa mañana

Mientras dure la formalización, la imputada deberá permanecer recluída en la cárcel de San Joaquín.

Este lunes se realizó la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

En la primera jornada, intervinieron la defensa de la exmagistrada y la fiscal del Ministerio Público.

El tribunal determinó ampliar la detención y continuar con la audiencia durante este martes, con los argumentos de los querellantes. En tanto, se decidió suspender la audiencia el miércoles y el jueves se retomará para continuar con las réplicas, para informar eventuales medidas cautelares el viernes.

Mientras dure la formalización, la imputada deberá permanecer recluída en la cárcel de San Joaquín.

A petición de la defensa, el tribunal autorizó el ingreso de artículos personales, medicamentos y útiles de aseo.

Vivanco fue detenida este domingo en su domicilio en Las Condes, en el marco de la investigación por el caso Muñeca Bielorrusa.