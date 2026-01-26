Muñeca Bielorrusa: El rol que cumplió Ángela Vivanco según el Ministerio Público

La exministra de la Corte Suprema es acusada por los eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.

Este lunes el Ministerio Público informó los cargos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acusada por el Ministerio Público de eventuales delitos de cohecho y lavado de activos.

En la instancia, la defensa de Vivanco apeló a su estado de salud y su edad, además de plantear la ilegalidad de la detención. En ese sentido, el abogado pidió fijar una nueva fecha para la formalización y que, mientras tanto, la representada pueda preparar su defensa técnica.

Sin embargo, el tribunal desestimó lo señalado por la defensa.

Tras ello, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, entregó algunos detalles sobre los cargos que pesan sobre Vivanco.

Comenzó señalando que el 13 julio de 2018, la imputada fue designada como ministra de la Corte Suprema. Y que desde 2022, la imputada y su pareja, Gonzalo Migueles, “mantenían una conocida y cercana amistad” con los abogados Mario Vargas y Carlos Eduardo Lagos, “quienes visitaban frecuentemente” el domicilio de la pareja para reuniones sociales, privadas y cumpleaños.

En marzo de 2023, Vargas y Lagos asumieron la representación judicial del consorcio chileno bielorruso Belaz-Movitec en un litigio con Codelco.

En junio de ese mismo año, la Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó recursos de protección contra Codelco, que fueron presentados por los abogados. Posteriormente, Lagos acudió ante la Suprema.

Fue ahí cuando Vivanco intervino, resolviendo a favor del consorcio, lo que ocurrió cuando la magistrada asumió la presidencia provisoria de la Tercera Sala. Cabe recalcar que tras ello la empresa estatal perdió la disputa y fue obligada al pago de alrededor de $17 millones.

En estos aspectos, la persecutora indicó que Vivanco no se inhabilitó de las causas.

Además, aseveró que Vargas y Lagos entregaron retribuciones a Vivanco y su pareja.