Trama bielorrusa: Corte Suprema abrirá sumario contra juez Diego Simpertigue

El sumario será realizado por el fiscal judicial de la Suprema, Jorge Pizarro.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que se instruyó un sumario administrativo en contra del juez Diego Simpertigue.

La decisión, tomada por el Pleno de la Suprema, se tomó por los vínculos de Simpertigue con el abogado de la trama denominada “Muñeca Bielorrusa”.

La tramitación será encabezada por Jorge Pizarro, fiscal judicial del máximo tribunal judicial.

La situación surge tras lo revelado por el medio Reportea, donde aseguran que el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, acompañó a Eduardo Lagos, imputado precisamente por la arista Muñeca Bielorrusa, en un viaje en crucero luego que completaran los pagos de Codelco al consorcio bielorruso Belaz Movitec.

Esta semana, además, el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, dijo en CNN Chile que sería necesario abrir cuaderno de remoción debido a la relación del magistrado con Lagos.

“Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno (de remoción) como lo hizo con la ministra Vivanco”, aseguró Mendoza, señalando que este tipo de actos “no corresponden”, afirmó.

Y añadió que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.