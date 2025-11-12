Presidente del Colegio de Abogados afirma que la Suprema debe abrir cuaderno de remoción contra Simpertigue

Asímismo, el también excontralor calificó de "inexplicable" que Antonio Ulloa fuera destituido a través de una acusación constitucional y no por los mecanismos del propio Poder Judicial, señalando que "no estuvo bien lo que pasó".

El Caso Hermosilla y en particular la trama “Muñeca Bielorrusa” no solo han significado investigaciones penales sino también un remezón al interior de la Corte Suprema y del Poder Judicial en su conjunto.

Sobre esto habló en CNN Prime el presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, también excontralor de la República, quien realizó una autocrítica por la tardanza en reaccionar públicamente a todo lo que se fue revelando desde el origen del Caso Audios.

Uno de los puntos sobre los que fue más crítico tiene que ver con lo revelado esta jornada por Reportea, donde aseguran que el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue acompañó a Eduardo Lagos, imputado precisamente por la arista Muñeca Bielorrusa, en un viaje en crucero luego que completaran los pagos de Codelco al consorcio bielorruso Belaz Movitec.

“Tiene que investigarlo la Corte Suprema y abrir un cuaderno (de remoción) como lo hizo con la ministra Vivanco”, aseguró Mendoza, señalando que este tipo de actos “no corresponden”.

En ese sentido, el presidente del Colegio de Abogados afirmó que a lo menos existe un conflicto ético, el que las instancias correspondientes tendrán que evaluar si es conflicto de interés u otro.

#CNNPrime | Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados: “La Corte Suprema tiene que abrir un cuaderno contra Simpertegui”@tv_monica 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/eVXpswylma — CNN Chile (@CNNChile) November 12, 2025

Por otro lado, Mendoza se refirió a la aprobación de la acusación constitucional en contra del juez de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, quien tras esto será destituido a diferencia de lo que determinó el propio Poder Judicial en sus instancias internas.

“Me parece bien inexplicable. La voz correcta es inexplicable. Dentro del código de ética nuestro dice que nosotros tenemos el deber de tener mucho respeto por la institucionalidad pero también tenemos que tener el valor y desafío de criticar a la institucionalidad cuando no funciona. Yo creo que ahí no estuvo bien lo que pasó”, expresó el presidente del Colegio de Abogados.