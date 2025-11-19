Tragedia en Torres del Paine: CNC y Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos critican administración estatal en la zona

La Cámara Nacional de Comercio y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine cuestionaron la administración estatal en la zona a raíz de la muerte de cinco turistas en el circuito “0”. “Lo que ocurrió debe ser el punto de inflexión”, subrayó la asociación.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) se refirió a la tragedia en las Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida en el denominado circuito “0”.

“La muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine no es un accidente fortuito ni un hecho aislado producto solo de las inclemencias del clima”, expuso en su comunicado.

Además, el gremio enfatizó que estos lamentables sucesos se enmarcan como “consecuencia directa de años de subfinanciamiento estatal, baja presencia operativa en terreno y una administración que no está a la altura de uno de los destinos más relevantes de Chile y uno de los más premiados del mundo”.

Por su parte, la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine planteó que, durante décadas, ha existido una institucionalidad que “simplemente no quiere cambiar”.

“Esta dolorosa pérdida de cinco vidas viene a confirmar lo que venimos diciendo hace 20 o 30 años: el sistema que administra nuestras áreas protegidas está fracasado”, subrayaron.

Desde su perspectiva, “aquí no faltaron guías; faltó Estado”, así como guardaparques en terreno que monitorearan la situación.

“El parque operaba sin guardaparques caminando en uno de los puntos más críticos del circuito. Eso no es un accidente. Eso es una negligencia estructural”, remarcaron.

“Lo que ocurrió en Torres del Paine debe ser el punto de inflexión”

Por otro lado, la organización cuestionó que diversos gobiernos han carecido de comprensión sobre la importancia del turismo y de las áreas protegidas para el país. Además, criticó la mirada que, a su juicio, tiene la Corporación Nacional Forestal (Conaf) respecto de este rubro.

“Un organismo que hace décadas opera bajo una lógica arcaica, que ve al turismo como un intruso, como un mal necesario, como algo que ‘molesta’ la conservación. Una institución que administra áreas protegidas del siglo XXI con herramientas y mentalidades del siglo pasado”, plantearon.

La Asociación, junto a operadores, guías y concesionarios, afirmó haber propuesto por años soluciones concretas y modernas, entre ellas:

un helicóptero de rescate financiado con un cargo mínimo en la entrada;

un sistema de socorro andino coordinado entre guías y privados;

protocolos de emergencia;

digitalización del monitoreo de flujos;

nuevos circuitos para descongestionar;

infraestructura crítica;

planes de manejo activos;

integración tecnológica;

patrullaje conjunto con guías profesionales dispuestos a colaborar gratuitamente;

wifi gratuito en todas las porterías.

“Lo que ocurrió en Torres del Paine debe ser el punto de inflexión. Debe obligarnos a un debate serio, profundo y valiente. Debemos decidir si queremos seguir administrando áreas protegidas del siglo XXI con estructuras del siglo XX… o si estamos dispuestos a modernizar, profesionalizar y financiar de verdad nuestros parques nacionales”, cerraron en el escrito.