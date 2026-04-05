País región del biobío

Tragedia en la Región del Biobío: Informan muerte de trabajador de la Planta Laja de CMPC

Por Arelí Zúñiga

05.04.2026 / 12:44

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La víctima, primer oficial de la Máquina Papelera 12, contaba con 19 años de experiencia en la compañía.

Un trabajador de la Planta Laja de CMPC, en la Región del Biobío, murió este domingo en un accidente laboral, informó la empresa.

La víctima, primer oficial de la Máquina Papelera 12, contaba con 19 años de experiencia en la compañía.

CMPC destacó su trayectoria y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento difícil.

En un comunicado, la empresa señaló que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y realizando todas las diligencias necesarias para determinar, a la mayor brevedad posible, las causas del incidente.

Hasta ahora, no se han divulgado más detalles sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

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