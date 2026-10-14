Nueva tragedia en Minería: Sernageomin investiga muerte de trabajador tras caída de bulldozer en faena de Taltal

Un trabajador murió luego de un accidente registrado en la Mina Aguilucho, ubicada en la comuna de Taltal, Región de Antofagasta.

Según informó El Diario de Antofagasta, a partir de antecedentes preliminares de Senapred, la víctima se desempeñaba como operador de bulldozer para la empresa Santa Elvira.

Por causas que deberán ser establecidas, la maquinaria se desbarrancó desde el nivel superior del rajo y cayó aproximadamente 50 metros, provocando la muerte del trabajador.

Tras el accidente, la faena quedó detenida y personal regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) inició la recopilación de antecedentes para determinar las circunstancias del hecho.

El nuevo accidente ocurre en medio de una seguidilla de fatalidades en la industria. Hasta el martes, Sernageomin contabilizaba 12 trabajadores fallecidos en faenas mineras durante 2026, por lo que este caso elevaría la cifra a 13.

Además, en menos de un mes se han registrado accidentes fatales en faenas de Minera Escondida, Radomiro Tomic, Los Colorados, El Teniente y Nueva California, a los que ahora se suma el ocurrido en Taltal.

Parlamentarios de la Región de Antofagasta anunciaron que buscarán citar a autoridades del sector para abordar las medidas de seguridad y prevención tras los últimos accidentes.